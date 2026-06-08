Артисты, блогеры и местные мастера: 27 июня на «Ростех Арене» отметят День молодёжи

Особый акцент организаторы сделают на единстве народов России. Каждая фестивальная зона будет отражать общие ценности, историю и достижения — но через разницу культур и традиций.

На «Ростех Арене» оборудуют тематические зоны: наука, технологии, творчество, предпринимательство и образование. «Они станут «пространствами действий», где каждый сможет проявить себя и сделать осознанный шаг к личному или командному развитию», — говорится в анонсе.

Параллельно на фестивале запустят «Маркет молодых». Это бесплатная площадка для локальных брендов, авторов и стартапов. Чтобы принять участие, нужно заполнить анкету, подтвердить наличие соцсетей с продукцией, а при необходимости — приложить сертификаты или лицензии. Взносы не требуются.

Со сцены калининградскую молодежь будут поздравлять артисты, музыканты, блогеры и предприниматели. «Формат «Вдохновляй, пока молодой» — про истории людей, которые не покидают свои регионы, и создают лучшее вокруг себя каждый день в разных сферах от творчества до научных разработок и промышленности», — говорится в анонсе.

Гости смогут посетить предприятия и сельхозугодья, а также неочевидные, но интересные места в городе.

Зарегистироваться можно двумя способами. Для гостей работает чат‑бот в национальном мессенджере «Макс». Для тех, кто хочет представить себя или свой бренд на «Маркете молодых», есть отдельный портал.