Любителям литературы, музыки и видеоигр: бесплатные события в Калининграде для тех, кому надоело сидеть дома

Короткая рабочая неделя вновь порадует калининградцев разнообразием событий. Жителей и гостей города приглашают на бесплатные концерты, занятия и лекции. «Клопс» представляет традиционный обзор мероприятий со свободным входом.

Всех желающих приглашают на тренировку, которая поможет разбудить мозг, а также улучшить память, внимание и концентрацию. Лектор расскажет о методах, которые позволяют быстрее запоминать информацию, дольше сохранять фокус и эффективнее работать с разными задачами.

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

Центр креативных индустрий организует встречу для разработчиков компьютерных игр. Участники узнают о реестре субъектов креативных индустрий Калининградской области и мерах поддержки IT-сообщества, а также обсудят совместные мероприятия для отрасли и будущее фестиваля PLAYPORT.

Концерт ко дню рождения А. С. Пушкина6+

Когда: вторник, 9 июня, 17:00

Где: филиал «Балтийский» ЦМШ-АИИ (Солнечный бульвар, 27, корпус 4)

Концерт, посвящённый Александру Пушкину, подготовили совместно Балтийский филиал ЦМШ-АИИ и Калининградский областной музыкальный театр. В программе — номера из оперы Цезаря Кюи «Пир во время чумы», а также романсы и хоровые сочинения композитора на стихи поэта.

Исполнители:

солисты музыкального театра: Александр Дудницкий, Михаил Петров, Виктория Шевцова, Сергей Сельдяков, Мария Мухомедьярова, Ольга Литвинова; хор музыкального театра; сводный симфонический оркестр театра и учащихся филиала.

Дирижёр и режиссёр-постановщик концертной версии — Александр Зингер.

Вход свободный, но требуется предварительная регистрация. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.