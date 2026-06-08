Любителям литературы, музыки и видеоигр: бесплатные события в Калининграде для тех, кому надоело сидеть дома

Короткая рабочая неделя вновь порадует калининградцев разнообразием событий. Жителей и гостей города приглашают на бесплатные концерты, занятия и лекции. «Клопс» представляет традиционный обзор мероприятий со свободным входом.
Практическое занятие по майнд-фитнесу16+
Когда: вторник, 9 июня, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Всех желающих приглашают на тренировку, которая поможет разбудить мозг, а также улучшить память, внимание и концентрацию. Лектор расскажет о методах, которые позволяют быстрее запоминать информацию, дольше сохранять фокус и эффективнее работать с разными задачами.
Встречу проведёт тренер по развитию когнитивных функций Анастасия Денисенкова.
Вход свободный.
Информационная встреча для разработчиков компьютерных игр16+
Когда: вторник, 9 июня, 18:30
Где: КГТУ (Советский проспект, 1, 2 этаж)
Центр креативных индустрий организует встречу для разработчиков компьютерных игр. Участники узнают о реестре субъектов креативных индустрий Калининградской области и мерах поддержки IT-сообщества, а также обсудят совместные мероприятия для отрасли и будущее фестиваля PLAYPORT.
Спикеры:
- Роман Стручков — основатель Центра коммуникации IT- и креативных индустрий «Резаниум», соучредитель галереи современного искусства ArtGart;
- Сергей Гиммельрейх — гейм-дизайнер, инди-разработчик, основатель пространства «Индикатор», популяризатор авторских игр;
- Анна Грин — руководитель Mayam virtual studio (специалисты по CG, 3D, нейросетям, программисты, разработчики). Обладатель премии Сколково Инноватор 2023.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Концерт ко дню рождения А. С. Пушкина6+
Когда: вторник, 9 июня, 17:00
Где: филиал «Балтийский» ЦМШ-АИИ (Солнечный бульвар, 27, корпус 4)
Концерт, посвящённый Александру Пушкину, подготовили совместно Балтийский филиал ЦМШ-АИИ и Калининградский областной музыкальный театр. В программе — номера из оперы Цезаря Кюи «Пир во время чумы», а также романсы и хоровые сочинения композитора на стихи поэта.
Исполнители:
- солисты музыкального театра: Александр Дудницкий, Михаил Петров, Виктория Шевцова, Сергей Сельдяков, Мария Мухомедьярова, Ольга Литвинова;
- хор музыкального театра;
- сводный симфонический оркестр театра и учащихся филиала.
Дирижёр и режиссёр-постановщик концертной версии — Александр Зингер.
Вход свободный, но требуется предварительная регистрация. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Концерт «Любовь моя — Россия»6+
Когда: среда, 10 июня, 14:00
Где: Дом книжного наследия XX века имени Н. С. Гумилёва (Тельмана, 28)
Концерт вокального ансамбля волонтёров «Вдохновение» будет посвящён Дню России. В программе прозвучат хиты русских и советских композиторов, а также народные песни и любимые композиции прошлых лет.
Руководитель ансамбля — заслуженный работник культуры РФ Нэлли Яковлева.
Вход свободный.
Лекция «Эстетика руин, или как подарить будущее руинированным памятникам»16+
Когда: среда, 10 июня, 19:00
Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61)
Встречу проведёт Василий Плитин — создатель и руководитель «Хранителей руин». Он расскажет о главных результатах волонтёрской работы и объявит свежие планы организации на ближайшие годы.
Встреча проходит в рамках выставки «Быть руиной»0+. Вход свободный.
Отчётный концерт «С любовью к России!»0+
Когда: пятница, 12 июня, 11:00
Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7)
Концертную программу, посвящённую Дню России, представят театр танца «Янтарные миниатюры» и школы «Тип-топ».
Вход свободный.