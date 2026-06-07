Реальность в пролёте: 6 летних книг для тех, кому не хватает романтики и ярких впечатлений

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Лето — пора смелых мечтаний, случайных знакомств и незабываемых свиданий. Но что делать, если в реальной жизни романтики не хватает? «Клопс» выбрал шесть книг для тех, кто соскучился по красивым любовным историям.

1. «Ретроградная Венера»16+ Сара Джио После болезненного разрыва Лена решает уехать подальше от привычной жизни. Она засыпает в гостевом домике, а просыпается... в Париже. Оказывается, что судьба подарила девушке шанс прожить несколько версий собственной судьбы. Оказываясь в разных уголках света — до Гавайев и Нью-Йорка — она встречает мужчин, которые когда-то играли важную роль в её жизни. «Ретроградная Венера» — фэнтези о любви и упущенных возможностях. Сара Джио предлагает своей героине посмотреть, как сложилась бы её жизнь, если бы в определённых ситуациях она принимала другие решения. Это интересная тема для размышлений — и красивая история для тех, кто соскучился по романтике.

2. «Встретимся под звёздами»16+ Лена Герцберг Нова увлекается астрологией и составляет гороскопы, а ещё она склонна влюбляться не в тех людей. Однажды девушка знакомится с молодым учёным Уэстоном, презирающим её оккультные увлечения. И эта история закончилась бы ничем, если бы однажды молодые люди не встретились в летнем лагере. Книга Лены Герцберг — о том, как любовь преодолевает разногласия. Героиня немало размышляет о судьбе и методах её предсказания — но получается не сложная философская проза, а милый роман с летней атмосферой.

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

3. «Лето в Андалусии»16+ Люси Колман Лейни Саммерс работает журналисткой в кулинарном журнале. Ей поручают интервью с известным шеф-поваром Риком Оливером, и это задание приводит героиню в Испанию. Между героями вспыхивает любовь, но скоро Лейни нужно будет возвращаться обратно. Роман сочетает любовную линию с яркими описаниями южной Испании — особенно всего, что связано с кухней. Местный колорит и съёмки телешоу становятся важной частью истории. Книга особенно хорошо подойдёт для тех, кто любит путешествия и готовку.

4. «Что случилось этим летом»16+ Тесса Бейли Пайпер — молодая светская львица из Лос-Анджелеса, чья беззаботная жизнь резко меняется после скандала. В качестве наказания отчим посылает её в небольшой прибрежный городок. Там девушка встречает сурового и молчаливого Брендана. Поначалу парень её раздражает, но... Это классическая история о героине, попавшей в непривычную среду — и о любви, которая соединяет противоположности. Чувство не только делает героиню счастливее, но и заставляет пересмотреть свои взгляды на жизнь, семью и собственную идентичность. В каком-то смысле это роман воспитания — только без назидательности.

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

5. «Летнее предложение»16+ Ви Киланд На свидании вслепую Джорджия знакомится с Максом, который кажется отличным парнем. Он предлагает девушке провести вместе лето, а осенью каждый вернётся к своей обычной жизни. Джорджия принимает предложение — хотя очевидно, что в нём есть какой-то подвох. «Летнее предложение» — книга о страхе привязанности и о том, как постепенно рождаются настоящие чувства. Сюжет развивается в декорациях обычного летнего романа — но нестандартная завязка и сложные отношения героев делают его куда интереснее.

6. «28 лет, каждое лето»16+ Элин Хильдебранд Маллори и Джейк знакомятся случайно и парой им не стать: юноша собирается жениться на другой. Однако молодые люди договариваются каждый год встречаться в том же месте — и соблюдают эту традицию в течение многих лет. Но в дело вмешивается болезнь. Возможно, 28-я встреча окажется последней. У Элин Хильдебранд есть целая серия «летних историй» с соответствующей атмосферой — пляжи, курорты, случайные знакомства и страстные романы. Но «28 лет» — книга не просто про любовь, но и про скоротечность жизни, которой нужно уметь наслаждаться.