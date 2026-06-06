На площади Победы открылась уличная выставка, посвящённая красотам Калининградской области

В пятницу, 5 июня, на площади Победы у собора Христа Спасителя открылась фотовыставка «Мы — россияне»0+. Проект подготовили специально ко Дню России. Подробности «Клопс» рассказала руководитель объединения «Симбиоз» при Областном доме народного творчества Наталья Фомина.
Выставка посвящена современной жизни Калининградской области. На снимках можно увидеть повседневные сцены, праздники, трудовые будни и отдых жителей региона. Отдельное место в экспозиции занимают изображения природы и архитектуры.
Свои работы для выставки предоставили участники «Симбиоза» и клуба «День фотографа». В экспозицию вошло более 30 работ от десяти калининградских авторов. По словам организаторов, главная задача проекта — показать Калининградскую область такой, какой её видят реальные люди, через живые, не постановочные кадры.
«Эта выставка — искренний визуальный рассказ о Калининградской области и тех, кто в ней живёт. Мы хотим, чтобы каждый зритель почувствовал, что наш город — это неотъемлемая часть России, ощутил сопричастность к нашему великому российскому народу», — отмечает Фомина.
Представленные работы создавались не специально для выставки — фотографы выбрали снимки из своих архивов. На выставке можно увидеть кадры с городских праздников, предприятий, крупных спортивных соревнований, а также пейзажи — морские, речные, лесные и городские.
Как отмечают организаторы, на выставку попали работы лучших авторов клуба, которые позволяют увидеть регион во всём его разнообразии. Авторы также поблагодарили за сотрудничество Калининградскую епархию РПЦ.
К Дню России на Верхнем озере планируется открытие ещё одной уличной выставки. Она также будет посвящена красотам региона, но снимки там будут другие: фотографы специально выезжали в разные районы области, чтобы создать новые кадры.
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