Страхи Пушкина, любовь Горького и одиночество Бунина: 7 фильмов о русских писателях, которые стоит посмотреть

6 июня — день рождения великого поэта Александра Пушкина, а вместе с тем — День русского языка. И это отличный повод вспомнить любимых отечественных писателей. «Клопс» выбрал семь фильмов, посвящённых людям, прославившим русский язык.

1. «Пушкин: Последняя дуэль»12+ Зимой 1837 года по Петербургу распространяются анонимные письма, порочащие честь семьи Александра Пушкина (Сергей Безруков). Поэт убеждён, что за ними стоит французский офицер Жорж Дантес (Роман Романцов), и этот конфликт приводит к знаменитой дуэли на Чёрной речке. Историческую драму о жизни поэта сняла Наталья Бондарчук, пригласившая в свой фильм звёзд российского кино: Виктора Сухорукова, Евгения Стычкина и Бориса Плотникова. Авторы стремились воссоздать атмосферу Петербурга 1830-х годов, и главное — рассказать о последних месяцах жизни Пушкина во всех подробностях.

Кадр из фильма «Пушкин: Последняя дуэль»

2. «Лермонтов»18+ 15 июля 1841 года — до роковой дуэли между Михаилом Лермонтовым (Илья Озолин) и Николаем Мартыновым (Евгений Романцов) остаётся всего несколько часов. Ещё недавно они были приятелями, поэтому родственники и друзья пытаются предотвратить поединок. Но сами герои готовятся стреляться насмерть. Биографическую драму снял Бакур Бакурадзе, известный своим вниманием к психологии. Весь фильм — несколько часов перед роковой дуэлью. Съёмки проходили в Пятигорске, Железноводске и других местах, связанных с жизнью и гибелью Лермонтова.

Кадр из фильма «Лермонтов»

3. «Достоевский»18+ Сериал рассказывает о главных моментах в жизни Фёдора Достоевского (Евгений Миронов). Зритель видит арест по делу петрашевцев, каторгу, женщин, борьбу с долгами и зависимостью от игры. И, конечно, творчество: от первых литературных опытов до «Братьев Карамазовых». Восьмисерийную биографическую драму снял режиссёр Владимир Хотиненко. Авторы опирались на письма и дневники писателя, чтобы показать его не классиком литературы, а реальным человеком. Лента получила несколько наград, в том числе «Золотого орла» за лучший мини-сериал.

Кадр из фильма «Достоевский»

4. «Братья Ч»16+ Летом 1887 года семья Чеховых проводит время на даче под Москвой. Молодой Антон (Егор Корешков) уже публикует рассказы в журналах, но до славы ему ещё далеко. Зато рядом с будущим классиком — братья, сестра Мария, родители, друзья и знакомые, и кажется, что всё ещё впереди. Режиссёр Михаил Угаров снял фильм об одном дне из жизни Чеховых, основываясь на воспоминаниях современников. Главная особенность ленты — камерность. Всё внимание сосредоточено на отношениях между членами семьи, а также на характере будущего классика — уже тогда ироничного и наблюдательного.

Кадр из фильма «Братья Ч»

5. «Плен страсти»18+ В подмосковных Горках умирающий Максим Горький (Георгий Тараторкин) вспоминает свою жизнь — и женщин, повлиявших на его судьбу. Перед ним вновь проходят годы, проведённые рядом с первой женой Екатериной Пешковой (Елена Оболенская), актрисой Марией Андреевой (Елена Ксенофонтова), а также главной любовью его жизни — Марией Закревской (Елена Лядова). Четырёхсерийную драму о жизни великого писателя снял Станислав Митин. Вместо рассказа о литературных достижениях фильм сосредоточился на личности Горького — но, конечно, не обошёл вниманием его культурную и политическую жизнь.

Кадр из фильма «Плен страсти»

6. «Дневник его жены»16+ Фильм рассказывает о последних годах жизни Ивана Бунина (Андрей Смирнов). На Лазурном Берегу Франции вокруг него разворачивается драма: рядом с писателем — его преданная жена Вера (Галина Тюнина), молодая любовница Галина (Ольга Будина) и литератор Леонид Гуров (Евгений Миронов). Фильм по сценарию Авдотьи Смирновой снял Алексей Учитель. Создатели опирались на дневники и мемуары участников событий, однако фильм не претендует на документальность. Картина стала одной из самых заметных российских биографических драм начала нулевых: она получила три премии «Ника», включая награду за лучший фильм.

Кадр из фильма «Дневник его жены»

7. «Облепиховое лето»12+ Известный драматург Александр Вампилов (Андрей Мерзликин) возвращается в родную Иркутскую область, чтобы разобраться в собственной жизни. Его давно волнует история отца, репрессированного в 1938 году. Кажется, что писателю вот-вот удастся обрести внутренний покой — но именно это лето окажется для него последним. Драма Виктора Алфёрова основана на реальной биографии Вампилова. Однако фильм не стремится пересказать всю жизнь драматурга: он сосредотачивается на характере и сложных отношениях писателя с эпохой. Отдельным достоинством фильма критики сочли живописные байкальские пейзажи.

Кадр из фильма «Облепиховое лето»