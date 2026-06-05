Эксперты одобрили план по ремонту «дома-корабля» — части знаменитого «Пёстрого ряда» в Черняховске

Экспертная комиссия одобрила проект ремонта «дома-корабля» в Черняховске. Здание является частью знаменитого «Пёстрого ряда». Акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован на сайте региональной службы ОКН.

«Ансамбль жилого массива «Пёстрый ряд» ("Камсвикус")» — памятник федерального значения. Этот квартал был построен в 1921–1924 годах по проекту архитектора Ганса Шаруна. Дом №40 на Гагрина, который эксперты разрешили отремонтировать, является его неотъемлемой частью.

Обследование, проведённое в августе 2023 года, выявило печальную картину: трёхэтажный особняк, который должен был по задумке архитектора напоминать корабль, скорее похож на «Летучего Голландца».

Керамическая черепица на крыше дала трещины, стропила поражены гнилью, а историческая штукатурка, сохранившаяся с 20-х годов прошлого века, осыпается. На стенах — грибок, плесень и щели глубиной до сантиметра. Отливы на карнизах проржавели или исчезли, фундамент намокает, гидроизоляции нет. Деревянные рамы окон рассохлись, стёкла местами отсутствуют.

С коммуникациями тоже не всё в порядке. «На всех фасадах здания располагаются неидентифицированные сети», — говорится документе.

«Дому-кораблю» требуется срочный ремонт. Однако главная задача при работе с таким памятником — не навредить. Проект категорически запрещает менять геометрию здания.

Как будет выглядеть операция по спасению:

На кровле полностью заменят обрешётку, усилят стропила и уложат новую керамическую черепицу. Историческую штукатурку на фасаде отремонтируют. Восстановят декор на стенах, а утраченные элементы — например, фигурные карнизы — заново отольют по сохранившимся образцам. Стены покрасят в светло-терракотовый цвет, а декоративные элементы — в светло-бежевый. Колер подобран по сохранившимся участкам. Фахверк восстановят, деревянные входные двери отреставрируют. Вернут на место недостающее кровельное ограждение и снегозадержатели. Грунт вокруг дома отроют, кладку прочистят, пропитают противогрибковым составом, обмажут гидроизоляцией в два слоя и заштукатурят по арматурной сетке.

Объёмы работ колоссальные: предстоит отремонтировать 1 594 м2 фасада и 1 166 м2 кровли. Проект ремонта разработала компания ООО «ЛЕСТЕР».

Сейчас техническое состояние здания оценено как «ограниченно-работоспособное». Сроки ремонта пока не уточняются.

«Пёстрый квартал» построен по проекту бременского архитектора Ганса Шаруна, который также создал Государственную библиотеку и здание филармонии в Берлине. Черняховские дома — единственная работа Шаруна в России.