От духовных песнопений до романсов а капелла: в Светлогорске выступит Патриарший мужской хор Данилова монастыря

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в пятницу, 31 июля, выступит Патриарший мужской хор Московского Данилова монастыря. Коллектив представит программу «Любо, братцы, любо!», в которую вошли духовные песнопения, народные песни, романсы, отечественная и зарубежная классика. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

История хора неразрывно связана с Даниловым монастырём, основанным в 1282 году. В древних летописях Московской Руси сохранилось свидетельство: «Если вы хотите услышать прекрасный и правильный колокольный звон и красивое пение, идите в Данилов монастырь». За свою многовековую историю коллектив пережил несколько возрождений и сегодня считается одним из ведущих исполнителей русской духовной музыки.

Хор является лауреатом международных и всероссийских конкурсов церковной музыки и обладает статусом хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Помимо участия в богослужениях, коллектив знакомит слушателей с богатством отечественной музыкальной традиции — от церковных песнопений до народных и военно-патриотических произведений.

В составе хора выступают профессиональные вокалисты — выпускники Московской государственной консерватории, Российской академии музыки имени Гнесиных и Академии хорового искусства имени А. В. Свешникова. Художественный руководитель и главный регент Георгий Сафонов удостоен первой премии Международного форума славянских искусств «Золотой Витязь» и ордена святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

В программе прозвучат известные произведения a cappella: «Любо, братцы, любо», «Казачья молитва», «Не для меня», «Когда мы были на войне», «Вот полк пошёл», «Ой, то не вечер», «За тихой рекою» и другие песни, исполненные исключительно мужскими голосами.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».