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Где калининградцы будут чаще всего купаться этим летом — опрос

12:10
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Где калининградцы будут чаще всего купаться этим летом — опрос - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Самым популярным местом для летнего купания в этот сезоне станет Зеленоградск. Это следует из результатов опроса, который «Клопс» провёл среди своих подписчиков. 

Зеленоградск обогнал всех: его пляжи выбрали 36% участников. На втором месте оказались Куршская и Балтийская коса — этот вариант предпочли 35% респондентов. Третью строчку занял Янтарный с 30%. Замыкают пятёрку лидеров Пионерский (24%) и Светлогорск (14%). 

Калининградские озёра и карьеры оказались в хвосте. Шенфлиз, Карповское и карьер «Мечта» набрали всего по 5%. Голубые озёра выбрали 4% респондентов. Пелавское озеро — на последнем месте с 2%.

Десятая часть опрошенных проголосовала за вариант «Другое». А 16%  респондентов купаться этим летом вообще не планируют.

Опрос проходил с 1 по 5 июня среди подписчиков «Клопс», он не является социологическим исследованием.

В каждой третьей семье Калининграда школьники проведут летние каникулы дома.

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