Где калининградцы будут чаще всего купаться этим летом — опрос

Самым популярным местом для летнего купания в этот сезоне станет Зеленоградск. Это следует из результатов опроса, который «Клопс» провёл среди своих подписчиков.

Зеленоградск обогнал всех: его пляжи выбрали 36% участников. На втором месте оказались Куршская и Балтийская коса — этот вариант предпочли 35% респондентов. Третью строчку занял Янтарный с 30%. Замыкают пятёрку лидеров Пионерский (24%) и Светлогорск (14%).

Калининградские озёра и карьеры оказались в хвосте. Шенфлиз, Карповское и карьер «Мечта» набрали всего по 5%. Голубые озёра выбрали 4% респондентов. Пелавское озеро — на последнем месте с 2%.

Десятая часть опрошенных проголосовала за вариант «Другое». А 16% респондентов купаться этим летом вообще не планируют.