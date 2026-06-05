«Всё, что связано с добром, начинается с заботы о животных»: в Калининграде пройдёт благотворительная выставка для собачников

В воскресенье, 7 июня, в калининградском «Доме художника» откроется выставка детских работ, посвящённых собакам. Проект называется «Гав-арт»0+. Об этом «Клопс» рассказала автор идеи, художница Татьяна Бунцевич.

Программа дня рассчитана на посетителей всех возрастов. С утра пройдут мастер-классы по созданию собачек из картона и «живых открыток». Затем выступят юные актёры, жонглёры, музыканты, танцоры и фольклорный ансамбль.

Особое место в программе займет пленэр. В 13:30 все желающие могут взять любимые материалы и присоединиться к рисованию. Можно даже вместе со своей собакой: питомцы станут моделями для художников. После пленэра гостей ждут показательные выступления дрессированных псов.

По словам Татьяны Бунцевич, проект вырос из желания сделать детское творчество более заметным для горожан. Раньше организаторы — изо-студия «Летающие кисточки» — уже проводили похожие мероприятия. Выставки в основном размещались в закрытых пространствах, а теперь художники решили испробовать формат под открытом небом.

«Теперь наша цель — чтобы прохожие видели выставку, — рассказала автор идеи. — Это такой музей под открытым небом, чтобы проходящие мимо люди могли просто зайти, полюбоваться и пойти дальше по своим делам».

Почему главными героями выставки стали собаки? Эта тема особенно близка юным художникам.

«Дети очень любят животных. Они с удовольствием откликнулись на рисование собак — потому что дети более восприимчивы ко всему живому, отзывчивы и сострадательны, если животное в беде. Надо учиться у детей.

Всё, что связано с добром, начинается с заботы о животных», — считает Татьяна.

Вместе с педагогами ученики студии уже посещали собачий приют, гуляли с постояльцами и привозили им угощение. Такие поездки находят большой отклик у ребят: зимой они отправились навещать животных даже в сильный мороз.

Открытие выставки — отчасти и благотворительная акция. Организаторы решили поддержкать приют РЦБЖ «Славянское». Гости смогут принести корм для животных, а также принять участие в творческих мероприятиях, часть средств от которых направят на помощь собакам.

«Мы не связывались перед этим [с приютом], потому что не знаем, насколько это вообще будет эффективно — сколько мы можем собрать и купить корма», — признаются организаторы.

Выставка продлится всего один день, но её история на этом не закончится. Организаторы уже договорились о повторном показе работ в Центральном парке. Его планируют приурочить ко Всемирному дню собак 2 июля. Кроме того, ведутся переговоры с Калининградским историко-художественным музеем — работы юных художников могут попасть в отдел природы.