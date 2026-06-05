Загадка старинных часов: в Калининград приехала выставка натюрмортов, которая заставит взглянуть на этот жанр по-новому

В четверг, 4 июня, в Калининградском музее изобразительных искусств открылась выставка «Предметные страсти. Натюрморт XX века»0+. В экспозиции представлено 50 картин, причём большую их часть доставили из «большой» России. «Клопс» поговорил с куратором проекта, замдиректора по выставочной работе Ярославского художественного музея Алексеем Федорчуком.

В мире вещей

Для Калининграда это уже не первая встреча с коллекцией Ярославского художественного музея. Ранее здесь показывали выставки, посвящённые пейзажу, а в 2023 году большой интерес вызвал проект «Тихие вечера. Лунная ночь» с произведениями Ивана Айвазовского, Исаака Левитана и Константина Коровина.

На этот раз в центре внимания оказался мир вещей. По выставке зрители без труда могут проследить, как менялся натюрморт на протяжении прошлого столетия.

По словам Алексея Федорчука, именно XX век стал временем расцвета этого направления. «Натюрморты стали более эмоциональными. Жанр сформировался уже во всей полноте, и у художника появилось больше возможностей через [искусство] общаться со зрителем», — отмечает он.

Эксперт напомнил: ещё в XIX веке натюрморт считался второстепенным жанром. Художники обычно обращались к нему во время обучения, а в зрелом возрасте переходили на портреты или пейзажи. Ситуация начала меняться только в первые десятилетия XX века. Произошло это в том числе благодаря художественным объединениям — таким как московская группа «Бубновый валет».

«Натюрморт, который в XIX столетии считался низким жанром, они сделали едва ли не ведущим, — говорит Алексей Федорчук. — Для них важно было показать вещественность мира, решать художественные задачи через предметы. Позднее функций у натюрморта становятся всё больше и больше, а старые сохраняются».