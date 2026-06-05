Загадка старинных часов: в Калининград приехала выставка натюрмортов, которая заставит взглянуть на этот жанр по-новому

В четверг, 4 июня, в Калининградском музее изобразительных искусств открылась выставка «Предметные страсти. Натюрморт XX века»0+. В экспозиции представлено 50 картин, причём большую их часть доставили из «большой» России. «Клопс» поговорил с куратором проекта, замдиректора по выставочной работе Ярославского художественного музея Алексеем Федорчуком.
В мире вещей
Для Калининграда это уже не первая встреча с коллекцией Ярославского художественного музея. Ранее здесь показывали выставки, посвящённые пейзажу, а в 2023 году большой интерес вызвал проект «Тихие вечера. Лунная ночь» с произведениями Ивана Айвазовского, Исаака Левитана и Константина Коровина.
На этот раз в центре внимания оказался мир вещей. По выставке зрители без труда могут проследить, как менялся натюрморт на протяжении прошлого столетия.
По словам Алексея Федорчука, именно XX век стал временем расцвета этого направления. «Натюрморты стали более эмоциональными. Жанр сформировался уже во всей полноте, и у художника появилось больше возможностей через [искусство] общаться со зрителем», — отмечает он.
Эксперт напомнил: ещё в XIX веке натюрморт считался второстепенным жанром. Художники обычно обращались к нему во время обучения, а в зрелом возрасте переходили на портреты или пейзажи. Ситуация начала меняться только в первые десятилетия XX века. Произошло это в том числе благодаря художественным объединениям — таким как московская группа «Бубновый валет».
«Натюрморт, который в XIX столетии считался низким жанром, они сделали едва ли не ведущим, — говорит Алексей Федорчук. — Для них важно было показать вещественность мира, решать художественные задачи через предметы. Позднее функций у натюрморта становятся всё больше и больше, а старые сохраняются».
Именно поэтому выставка охватывает широкий круг авторов. Здесь представлены полотна Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Ильи Машкова, Михаила Кончаловского и многих других.
Есть даже художники, специализировавшиеся на именно натюрмортах — например, Ольга Малютина. «Она вместе со своим супругом долгое время работала в Эрмитаже, изучала голландскую живопись. И это отразилось на её творчестве», — поясняет эксперт.
«Художник не пытается отразить реальность»
Первое, на что обращает внимание посетитель выставки — разнообразие стилей. Если в XIX веке художник стремился максимально точно воспроизвести натуру, то в следующем столетии задача изменилась. Появилась фотография, а развитие кубизма, влияние Поля Сезанна и других новаторов позволили художникам по-новому взглянуть на привычные предметы.
«Художник даже и не пытается отразить реальность, — комментирует куратор выставки. — Она для него лишь повод для передачи неких своих мыслей, своего мировоззрения, своего видения натуры. Это попытка проникнуть внутрь предмета, понять его потаённую суть».
На выставке можно увидеть примеры такого переосмысления: это, например, одна из работ Василия Рождественского, которая представляет собой своеобразный парафраз знаменитых сезанновских «Фруктов».
Предметы на картинах в XX веке тоже стали другими. Если раньше натюрморты часто строились вокруг традиционных символов, то со второй половины XIX века в них всё чаще появляются предметы из повседневной жизни. В XX столетии этот процесс становится ещё заметнее: художники обращаются к вещам, которые кажутся важными именно им.
В качестве примера Алексей Федорчук приводит работу Ильи Машкова 1922 года. Картина называется «Натюрморт с фигуркой».
«Только что прошла революция, голодная Москва. И что Машков выбирает для своего натюрморта? Часы, стол красного дерева, фарфоровая статуэтка, ампирная чашка, гобелен... Это предметы быта, который на его глазах уходит, — описывает эксперт. — Значит ли что-то время на часах? Это уже зрителю решать».
Отсутствие чётко сформулированной идеи — тоже особенность XX века. В голландской живописи XVII века образованный зритель мог легко «читать» послание художника — обычно оно касалось скоротечности жизни и тому подобных материй. Но в XX столетии автор всё реже пытается сказать что-то определённое: он предлагает не готовую идею, а пространство для размышлений.
Премьерные полотна
Куратор выставки признаётся: выбирая произведения для поездки в Калининград, организаторы в первую очередь стремились показать эволюцию жанра.
«Выбирали тех художников, которые внесли большой вклад в развитие именно натюрморта, какие-то типологические вещи», — объяснил он.
Две картины в Калининграде будут представлены впервые. «Дичь и ружьё» Михаила Кончаловского Ярославский музей приобрёл специально для этой выставки.
«Можно сказать, что жанр натюрморта был одним из ведущих для Петра Кончаловского, одного из основателей «Бубнового валета». Он писал много натюрмортов, и его сын, Михаил Петрович, тоже пошёл по этому пути. По крайней мере, звание заслуженного художника он получил за натюрморты», — рассказывает Федорчук.
Другая «премьерная» работа — «Грибы» Юрия Козлова. Она была подарена Ярославскому музею и тоже прежде не выставлялась.
Посетить выставку в Калининградском музее изобразительных искусств можно будет до 30 августа.