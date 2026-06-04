Последователи калининградских «Хранителей руин» появились в Великом Новгороде и Беларуси

Волонтёры из движения «Хранители руин» вдохновляют любителей истории в других городах и даже странах. В Великом Новгороде и Беларуси появились организации, опирающиеся на опыт калининградцев. Об этом «Клопс» рассказал руководитель «Хранителей руин» Василий Плитин.

Россия

В Великом Новгороде с ноября прошлого года существует движение «Хранители истории». Его основатель — местный житель Денис Борисов.

В основном «Хранители истории» занимаются заброшенными церквями, которых в Новгородской области немало. Сначала волонтёры собирали информацию об объектах, а с наступлением тепла стали выезжать на субботники.

Первая такая акция прошла 4 апреля у старинной церкви Уверения Фомы. С тех пор выезды стали регулярными, причём формат иногда меняется: «Хранители истории» устраивали даже музыкальные субботники с концертом и чаепитием.

Беларусь

В Беларуси также появилось движение, созданное по образцу «Хранителей руин» — «valanciorstva_na_siadzibach». Один из его основателей — Александр Даркович. По словам Василия Плитина, организаторы признались, что их вдохновил именно опыт калининградцев.

Белорусские волонтёры рассказали в интервью проекту VANDRA на YouTube, что им понравилась центральная идея «Хранителей руин»: разрушенный объект может быть ценным сам по себе. Не обязательно его восстанавливать, достаточно привести в порядок и поддерживать в достойном виде.

Первый субботник белорусские волонтёры провели в марте в усадьбе Чечотов под Новогрудком. С тех пор состоялось ещё несколько выездов.

Руководитель «Хранителей руин» Василий Плитин к новым коллегам относится с энтузиазмом. «Очень здорово, что общественная, волонтёрская работа получает развитие в других регионах, — отметил он.

У общества очень медленно, но растёт осознание важности участия людей в преображении мира вокруг себя — в противовес равнодушию и апатии.

<...> Хочется пожелать успехов ребятам в их важном деле!»