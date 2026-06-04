«Ливень», «Белый пепел» и другие хиты: Александр Маршал выступит в Светлогорске

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в воскресенье, 9 августа, состоится концерт заслуженного артиста России Александра Маршала. Певец представит программу «Мы вернёмся домой!», сообщили организаторы.

Александр Маршал — один из самых узнаваемых исполнителей российской сцены. За годы карьеры он выступал в составе групп «Аракс», «Цветы» и «Парк Горького», а затем успешно продолжил творческий путь как сольный артист.

В репертуаре музыканта — десятки песен, ставших популярными у нескольких поколений слушателей. Со сцены прозвучат композиции «Ливень», «Начать с нуля», «Белый пепел», «Мы вернёмся домой», «Мужской сезон», «Песня о десанте», Moscow Calling и другие известные хиты.

Творчество Александра Маршала неоднократно отмечалось престижными музыкальными наградами. Артист становился лауреатом премий «Золотой граммофон», «Шансон года» и «Шлягер года».

Зрителей ждёт вечер известных песен, живого звучания и проверенных временем композиций, которые давно стали частью отечественной музыкальной культуры.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».