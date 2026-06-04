Не только пассажиры ретропоезда: когда замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске распахнёт двери для всех

Недавно открывшийся замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске распахнёт двери для всех 12 июня. До тех пор посетить объект смогут только пассажиры ретропоезда, который запустили из Калининграда специально к открытию. Об этом «Клопс» сообщили в замке.

Все гости, независимо от того, как они попали в Багратионовск, смогут посещать замок со следующей пятницы, 12 июня. Будет четыре слота с программой: в 10:15, 12:15, 14:15 и 16:15.

Замок уже оценил глава региональной службы Охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, побывавший на открытии.

«Нас встречали музыкой, танцами и маленькими подарками, — написал Маслов на своей странице «ВКонтакте». — Работы в замке ещё не завершены, но большая часть его благоустроена, причём на огромной площади — почти 7 тысяч кв. м. Красиво, необычно и антуражно».

По словам чиновника, с 1 июля в замке заработает таверна, а чуть раньше — сувенирная лавка.

Замок Прейсиш-Эйлау — самый южный замок Калининградской области. Он был основан Тевтонским орденом в 1325 году как административная резиденция, позднее выполнял функции регионального центра. Находился в частной собственности вплоть до 1945 года. В советский период здание использовалось как склад. Работы по реконструкции ведутся с 2023 года, общий объём инвестиций в проект сейчас составляет 750 млн рублей. Экскурсии там проводили и прежде, но показывали замок только снаружи.