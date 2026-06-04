«Просто божественно поёт»: известный продюсер заявил, что молодые артисты не могут конкурировать с Димой Биланом

Юрий Аксюта похвалил Диму Билана. По словам музыкального менеджера и телепродюсера, сейчас в России нет молодых музыкантов такого уровня. Эксперта цитирует StarHit.

Аксюта напомнил, как в 90-е зародился отечественный шоу-бизнес. По его словам, тогда только продюсеры решали, кто станет звездой, порой игнорируя отсутствие таланта у своих подопечных.

Юрия Айзеншписа, который заметил Диму Билана, Аксюта назвал «невероятным человеком». «Он Сташевского, да простит меня этот замечательный парень, сделал на спор. А вот Билан для него был человеком, который просто божественно поёт», — вспомнил продюсер.

По словам Аксюты, Айзеншпис тогда ходил по «Новой волне» и чуть ли не за руку тянул всех слушать: «У меня есть мальчик!». Совсем юный Дима мог с ходу запеть — и каждый понимал: человек уходит в музыку целиком.