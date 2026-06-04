«Без современной техники, руками»: как в Калининградской области строят точную копию средневековой мельницы

В историческом парке «Ушкуй» под Правдинском строят ветряную мельницу по старинным технологиям. Работы ведут вручную, используя материалы и инструменты, которые были доступны мастерам Средневековья. Подробности «Клопс» рассказала представительница парка Александра Юнт.

Средневековое городище

Мельница — не первый опыт создания исторических объектов для «Ушкуя». За последние годы здесь появились долблёная речная лодья-моноксил, дровяной гончарный горн, кузница, ткацкая мастерская, фахверковая таверна и дружинный дом с оружейной выставкой.

«Концепция парка — это создание аутентичного средневекового ландшафта со всем сопутствующим хозяйством. Есть интерес представить и показать в натуральном виде различные стороны жизни средневекового поселения, а мельница — это очень важный и знаковый объект с разных сторон: и как сила инженерной мысли, и как мифологический объект», — рассказывают в парке.

Эксперты объясняют: на территории нынешней Калининградской области ветряные мельницы существовали ещё с XIV века. Новый объект будет детальной реконструкцией реального ветряка.

Ушкуйская мельница

Будущий объект — мельница-столбовка, поскольку именно этот тип был шире всего распространён в Средние века. В отличие от более поздних голландских мельниц, где вращается только верхняя часть сооружения, у столбовки по ветру разворачивается весь амбар.

У объекта есть реальный прототип: историческая мельница из деревни Калгачиха Архангельской области, которая находится в музее-заповеднике «Малые Корелы». Подобных сооружений в России сохранилось немного, и чтобы изучить её устройство, команда «Ушкуя» специально ездила на север. Исследователи посетили сам музей-заповедник, а также деревню Погорелец Мезенского района и музеи деревни Кимжа.

«В Архангельске мельницы не какого-то особого типа, а именно столбовки, — пояснила Александра Юнт. — Просто они там сохранились, и их посмотреть и потрогать можно».

«Нелёгкая физическая работа»

Вокруг мельницы планируют создать целое подворье — с чтобы можно было показать полный путь приготовления хлеба по старинным технологиям.