На башне бывшей Христос Кирхи, где сейчас находится клуб «Вагонка», хотят установить часы

В калининградском клубе «Вагонка» пройдёт благотворительный концерт18+. Его главная цель — собрать деньги на установку больших башенных часов. Об этом сообщают организаторы.

«Вагонка» находится в здании бывшей Христос Кирхи на Станочной. Она была построена относительно недавно — в 1937 году — но сильно пострадала во время войны. Больше всего повреждений получила колокольня. Поэтому в советские времена её проёмы были заложены, и башня приобрела современный облик.

Организаторы подчёркивают, что изначально часов на кирхе не было. Однако они уверены, что «часы украсят облик здания».

«Если в будущем найдутся средства и силы вернуть зданию исторический облик — часы можно будет демонтировать за день, никакого урона не произойдёт», — уверяют авторы идеи.

Когда деньги будут собраны, установку часов потребуется согласовать с региональной службой охраны памятников. Если власти проект не одобрят, средства организаторы обещают передать волонтёрам из движения «Хранители руин», которые занимаются сохранением исторического наследия Калининградской области.

Здание бывшей кирхи сейчас принадлежит РПЦ. Организаторы уверяют, что собственник поддержал идею с часами.

На благотворительном концерте под названием «Часы вместе» выступит новый калининградский проект «Юникэйт». В его состав которого входят опытные музыканты, в том числе титулярный органист Кафедрального собора Евгений Авраменко.

Подробности о мероприятии можно узнать у организаторов.