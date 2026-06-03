25 лет на сцене: Александр Панайотов выступит с концертом в Светлогорске

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» во вторник, 11 августа, состоится концерт Александра Панайотова. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

За 25 лет творческой карьеры Панайотов зарекомендовал себя как один из самых ярких вокалистов российской сцены. Певец, композитор и автор собственных шоу известен зрителям по проектам «Народный артист», «Голос», «Точь-в-точь», «Фантастика», а также как победитель шоу «Маска». В его творческой копилке — три студийных альбома, десятки клипов и множество музыкальных наград.

Артист отличается широким вокальным диапазоном, мастерством импровизации и вниманием к сценической подаче. Его концерты сочетают живой звук, работу профессиональных музыкантов, визуальные эффекты и авторские аранжировки.

В программу вечера войдут самые известные композиции исполнителя, песни, получившие широкую популярность после участия в шоу «Голос», а также новые синглы.

Начало в 19:00. Билеты доступны без комиссии на «Клопс Афише».