На фестивале «Цветы России» в Черняховске гостей ждут музыка, бал и «Двадцать два признания в любви» (программа)

IV областной фестиваль «Цветы России» пройдёт в Черняховске с 5 по 7 июня. Программа будет посвящена 80-летию Калининградской области. Подробности — в материале «Клопс».

Основная программа

Центральные события пройдут в Парке Победы в субботу, 6 июня. С 12:00 до 13:00 — торжественное открытие фестиваля. Весь день будут работать площадки муниципалитетов Калининградской области, интерактивные зоны и «Улица мастеров».

Музыка:

13:00 — областной оркестр русских народных инструментов; 13:40 — театр эстрады «Признание в любви»; 14:40 до 17:00 — программа творческих коллективов «Двадцать два признания в любви»; 17:00 — областной симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств Аркадия Фельдмана; 18:00 — концерт Дворца культуры железнодорожников «Подарок Фестивалю»; 19:00 — вокальная группа «Кредо»; 20:00 — кавер-группа «КТБ».

В 21:00 гостей ждёт лазерное шоу.

В воскресенье, 7 июня, в Парке Победы продолжат работу стационарные площадки. В 12:00 пройдут «Молодёжные вечёрки в традициях народов России».

В 14:00 начнётся молодёжный студенческий областной бал «Цветы России» с участием приглашенного хореографа из Москвы. В 16:00 состоятся церемония награждения и торжественное закрытие фестиваля.

На все площадки в парке вход свободный.

Деловая программа

Официально первый день фестиваля — пятница, 5 июня. Он начнётся в 11:00 с конференции «Воссоздание и реставрация объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства». Мероприятие пройдёт в здании администрации.

«Мы привлекаем федеральных экспертов со всей страны — из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Ленобласти, порядка 10 российских регионов», — отметил глава округа Виктор Вобликов в интервью ТАСС.

В пятницу же в 19:00 в костёле Святого Бруно Кверфуртского состоится органный концерт лауреата межреспубликанского конкурса имени Чюрлениса Евгении Лисицыной. Подробности об условиях посещения уточняйте у организаторов.