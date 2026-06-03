Ярмарки, концерты и лазерное шоу: в субботу Светлогорск отметит День города (программа)

В субботу, 6 июня, Светлогорск отметит День города и открытие курортного сезона. Праздничная программа развернётся сразу на нескольких площадках. Об этом сообщает администрация города.

В 10:00 у мемориального комплекса начнётся торжественное возложение цветов. В 12:30 по улице Ленина от железнодорожного вокзала до «Янтарь-Холла» пройдёт праздничное шествие.

Главная сцена

Сердцем праздника станет площадь театра эстрады «Янтарь-холл». В 13:00 здесь состоится официальная церемония открытия праздника, а в 13:40 стартует концерт, который продлится до позднего вечера.

В программе выступят: ансамбль песни и пляски дважды Краснознамённого Балтийского Флота, детский театр эстрады Анны Гринь, Валерий Чакон с гитарой фламенко, творческие коллективы Светлогорска, фолк-шоу-группа «Вереск», а также группы «Пломбир», «Септима», «РЭД», «Танцы плюс», «Громче» с Марией Белорусской и театр эстрады «Вояж». В 22:00 на сцену выйдет Виктор Салтыков. В 22:55 начнётся лазерное шоу.

На площади у «Янтарь-холла» с 9:00 будет работать ярмарка местных производителей. С 13:00 — детская площадка с мимами, ходулистами, ростовыми куклами. Для малышей подготовят шоу мыльных пузырей и фотозоны.

В 15:00 стартует бесплатная пешеходная экскурсия по Светлогорску, приуроченная к 80-летию Калининградской области. Сбор — у памятника павшим разведчикам возле лифта «Панорама».

Лиственничный парк

В парке на Октябрьской с 9:00 развернётся ярмарка народного творчества «Город мастеров». В 11:00 покажут спектакль «Волшебный полёт» от театра детских сказок.

На 13:00 запланированы арт-гостиная «Татьяна и Онегин» и выставка ретроавтомобилей. На 15:00 — уличный спектакль «Руслан и Людмила».

В 18:00 в парке выступит вокально-инструментальная студия «Ковчег». В 21:00 состоится показ фильма «История Светлогорска в семейном альбоме».

ФОК «Светлогорский»

На территории ФОКа с 10:00 до 17:00 пройдёт Всероссийский марафон «Земля спорта». С 10:00 до 15:00 будет работать сельскохозяйственная ярмарка. Гости смогут подкрепиться стритфудом и посетить мастер-класс по сбору мозаичного панно.

С 10:00 до 15:00 — игровые зоны: диск-гольф, большая джанга, большой дартс, корн-холл, городки и другие. С 10:00 до 16:00 — детские локации с аквагримом, анимацией и мастер-классами. Будет фотозона с печатью моментальных снимков и бесплатные станции со сладкой ватой.

С 10:30 до 11:30 — торжественное открытие марафона с поднятием флага, построением команд участников и флэшмоб-разминкой. С 10:50 до 14:50 — спортивные соревнования по мини-футболу, силовому экстриму, ГТО, волейболу, чемпионат малых беспилотных систем.

Шоу-программа в ФОКе:

С 11:30 до 15:00 — праздничный концерт вокальных и танцевальных коллективов. В 14:50 — показательные выступления скейтбордистов. С 14:00 до 15:00 — шоу мыльных пузырей и детская программа. С 15:00 до 15:30 — награждение победителей соревнований. С 16:00 до 17:00 — концерт специального гостя, группы «Диско-Дяди».

Вход на все мероприятия свободный.