От фестиваля фаерщиков до трибьют-концерта Rammstein: 10 причин побывать в поселении Кауп летом и осенью

Фестиваль фаер-искусства, праздник Ивана Купалы, рок-вечеринки и трибьют-концерт Rammstein: поселение викингов Кауп под Зеленоградском летом и осенью приглашает на десятки интерактивных программ. В нашей подборке — мероприятия, ради которых стоит отправиться в средневековое городище в ближайшие месяцы. 1. День с викингами на Каупе 2 мая — 31 октября В рамках дневной интерактивной программы гостей знакомят с устройством городища, бытом и ремесленными традициями мореходов. Экскурсии проходят каждый час. В течение дня работают мастерские и тематические площадки: можно освоить кузнечное дело, поучаствовать в средневековых играх, попробовать себя в метании топоров или пройти квест «Руны Одина». Дополнительно доступны мастер-классы по художественной обработке кожи и занятия в гончарной мастерской, ярмарка, лучный тир, прогулки на драккаре и блюда средневековой кухни.

2. Ночь огня 2 мая — 19 сентября Вечерняя программа предполагает интерактивное шоу с огненными выступлениями, командными играми и испытаниями, разбросанными по всей территории поселения. «Когда-то, тысячу лет назад, древний Кауп был сожжён. Спустя десять столетий мы восстановили поселение — крепость, дома, очаги. Но огонь помнит это место и снова возвращается: не как враг и не как друг, а как сила, которую нужно принять и укратить», — говорится об идее мероприятия. В эту ночь гостям предстоит пройти испытания, преодолеть страх стихии и укротить пламя, а также найти путь через таинственный лес к месту, где состоится главная битва между огнём и светом. Финалом станет зрелищное представление.

3. Иммерсивный спектакль «Дух викингов» 3 июня — 26 августа Спектакль превратит прогулку по средневековому лагерю в мифологическое странствие, где каждый гость становится непосредственным участником. На маршруте — встречи с Одином, Фрейей и Тором, корабельные походы на драккаре, битвы с великанами и даже сражение с драконом. А между испытаниями — пиршество с богами, игры, руническая магия и мастер-классы по владению оружием. Вечер завершит огненное шоу.

4. Вечеринка в стиле хоррор-панк 5 июня, 31 июля, 18 сентября Участников ждёт концерт группы «Эльродригес», танцпол под звёздами, ночная кузня, огненное шоу и атмосферные фотозоны. Музыканты исполнят энергичные каверы на популярные панк-рок-хиты. Зрители погрузятся в атмосферу, «где есть место сказке и фантазии, реальности и жестокости, колдунам и ведьмам, любви и бессмертию». Кульминацией станет эффектное фаер-шоу с участием бродячих артистов. Также на территории городища будет работать харчевня, где гостям предложат разнообразие яств, вдохновлённых эпохой.

5. «Рагнарёк» 6 июня — 10 октября В этом фэнтезийном огненном шоу, вдохновлённом скандинавскими мифами, зрители станут свидетелями великого сражения между богами и чудовищами, в котором Один попытается спасти девять миров от гибели. Организаторы также обещают мастер-классы по кузнечному делу, метанию топоров, гаданию на рунах, средневековые игры и квест «Руны Одина».

6. Вечеринка в стиле Тарантино 12 июня, 3 июля, 28 августа Тематическая вечеринка, вдохновлённая эстетикой культовой киноленты Роберта Родригеса. На одну ночь средневековое городище превратится в декорации истории, где соседствуют байкерская романтика, рок-н-ролл, огонь и атмосфера знаменитого фильма «От заката до рассвета». В программе — концерт группы «Эльродригес», шоу байкеров, армрестлинг, конкурсы и дискотека под открытым небом. Гостей также ждут фотозоны, работающая огненная кузня и масштабное огненное шоу, которое станет одним из главных событий вечера.

7. «Янтарная легенда» 20 июня — 26 августа Премьерой сезона станет огненное представление, посвящённое главному символу Балтийского побережья. Зрители увидят историю, в которой переплетаются мифы о происхождении янтаря, рассказы о мореплавателях, покорявших Балтику, и древние предания. «Именно Кауп был отправной точкой легендарного Янтарного пути, соединявшего наш край с Константинополем на юге и Новгородом на востоке», — пишут в анонсе события. Перед шоу поселение будет открыто для гостей. Погрузиться в атмосферу Средневековья гостям помогут мастерские с аутентичными инструментами и оборудованием, тематические зоны и развлекательные площадки.

8. Иван Купала 4 июля, 19:00 В начале июля в поселении отметят один из самых ярких праздников народного календаря. Гостей ждёт вечер, наполненный старинными обрядами, фольклорной музыкой, хороводами и традиционными развлечениями. Участники смогут сплести венок, присоединиться к народным играм, услышать купальские песни и попробовать свои силы в различных конкурсах. Особое место в программе займут купальские обряды и легенды. Посетители будут искать цветок папоротника, прыгать через костёр, участвовать в хороводах и танцах у вечернего огня. Дополнят праздник мастер-классы, метание топоров, средневековые игры, гадание на рунах, детские поединки и огненное шоу, которое завершит праздничный вечер в городище.

9. Фестиваль «Огненный меч» 11 июля, 21:00 Мероприятие соберёт лучших артистов огненного жанра Калининградской области. В течение вечера зрители увидят выступления театров огня и соревнования фаерщиков, которые поборются за победу в номинациях «Соло», «Дуэты» и «Техника». Мероприятие рекомендовано для посетителей старше 12 лет. Помимо конкурсной программы гостей ждут ночная кузня, тематическая фотозона и мастер-классы по работе с поями и искусству жонглирования.

10. Трибьют «Раммштайн» 14 августа, 20:00 Поклонников легендарной группы приглашают окунуться в невероятную энергию живой музыки. Талантливые исполнители представят хиты знаменитой немецкой метал-группы. Концерт украсит огненное и пиротехническое шоу в стиле эпатажного коллектива. Гостей ждёт концерт с масштабными декорациями, спецэффектами и пиротехникой, достойной стадионных туров. Обещают также танцпол, фотозоны и огненную кузню. Кульминацией станет завораживающее фаер-шоу в лучших традициях Тилля Линдеманна и его дерзкой музыкальной команды.