«Красивые, глазастые и вполне упитанные»: старинный замок Нойхаузен в Гурьевске облюбовали ласточки (видео)

Чаще пернатых видят утром, когда людей в замке ещё мало. «Они красивые, глазастые и, мне кажется, вполне упитанные», — делятся очевидцы.

Впервые птиц в замке начали замечать в середине мая. Обычно как раз в это время ласточки возвращаются из тёплых краёв и начинают строить домики для птенцов.

Как правило, ласточки летают по внутреннему двору, но иногда оказываются и в помещениях замка. Чаще — на первом этаже, где есть открытые двери: например, в каминном зале и арсенале. По словам очевидцев, одна из птиц даже забралась в очаг — благо тот не горел.

Присутствие людей ласточек не очень смущает — впрочем, и туристам они не досаждают. Гости, которым удалось застать пернатых, относятся к ним с любопытством.

«Они как будто играют, балуются, — рассказал один из очевидцев. — Носятся под сводами, не боятся ничего».

Сотрудники относятся к летучим соседям спокойно, а при необходимости помогают выбраться наружу.