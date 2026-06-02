Власти признали памятником здание старинной школы в Отрадном, а также одну из светлогорских вилл

Здание старинной школы в Отрадном признали памятником регионального значения. Вместе с ним статус получила и светлогорская вилла Розенхаус. Соответствующие приказы выпустила калининградская Служба государственной охраны объектов культурного наследия.

Школа

Бывшая школа Георгенсвальде — это дом №102 по Калининградскому проспекту, в котором сейчас расположен корпус БФУ им. И. Канта. Здание с 2011 года числилось выявленным объектом культурного наследия, а теперь получило полноценный охранных статус.

Бывшая школа находится районе, где до сих пор сохранилась малоэтажная застройка начала XX века. По соседству — виллы и жилые дома, которые почти не потеряли своего архитектурного облика. Саму школу спроектировал в 1926 году архитектор Пауль Раабе.

Здание одноэтажное, с подвалом и мансардой, под фигурной крышей. На северном фасаде расположена небольшая ниша, где сохранились две даты: 1913 и 1926. Историки предполагают, что это годы постройки и перестройки школы.

На здании до сих пор видны некоторые украшения — например, изящные ступенчатые сандрики (архитектурный элемент в виде небольшого козырька — ред.) над окнами и фахверковая отделка. «Фахверк выполнен как элемент декора, придающий зданию историческую индивидуальность», — говорится в документе.

Теперь на территории вокруг школы запрещено любое строительство и увеличение объёмов существующих зданий. Земляные работы возможны, но только в рамках сохранения памятника. Хозяйственную деятельность тоже вести можно, лишь если она не мешает сохранности здания и помогает ему функционировать в современных условиях.