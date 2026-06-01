Из Калининграда до замка Прейсиш-Эйлау в Багратионовске можно будет доехать на историческом поезде

До замка Прейсиш-Эйлау в Багратионовске можно будет добраться на историческом поезде. Состав на паровой тяге начнёт курсировать со 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба замка.

Поезд будет работать всё лето. Рейсы запланированы дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Отправление с Южного вокзала в 10:30, из Багратионовска — в 17:10. Остановки в пути не предусмотрены.

2, 4 и 9 июня для пассажиров поезда организуют специальные экскурсии, которые можно будет посетить со скидкой. Для остальных гостей в эти дни замок будет закрыт. «Если пассажиров будет немного, вы можете присоединиться к одной из двух экскурсионных групп. Однако если поезд придет полный, то, к сожалению, у нас не будет возможности провести вас по замку», — объяснили в Прейсиш-Эйлау.

Билеты на поезд можно приобрести в кассах Южного вокзала. Стоимость поездки туда и обратно — 218 рублей.