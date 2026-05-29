Наташа Королёва выступит в Светлогорске с большим летним концертом

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в понедельник, 17 августа, с концертом выступит певица Наташа Королёва. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Для зрителей подготовили масштабное шоу с живым звуком, световыми эффектами и эксклюзивными номерами. В программу войдут как хорошо знакомые хиты артистки, так и новые песни, которые ранее не исполнялись со сцены.

«Тёплая, душевная атмосфера наполнит сердца поклонников творчества Наташи Королёвой», — отмечают организаторы.

Гостей вечера также ждёт интерактив со зрительным залом и фирменная энергетика певицы, чьи песни уже несколько десятилетий остаются узнаваемыми для разных поколений слушателей.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».