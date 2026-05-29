Витражи, шпили и рога изобилия: в Светлогорске стало на два архитектурных памятника больше

Два светлогорских дома признали памятниками регионального значения. Первый находится на Аптечной, второй — на Карла Маркса. Соответствующие приказы появились на портале официального опубликования правовых актов.

На Аптечной под государственную охрану взяли жилой дом №5. В приказе сказано: «Здание сохранилось практически без изменений архитектурного облика».

Дом построен в начале XX века из белого силикатного кирпича. Одно из главных украшений свежеиспечённого памятника — изящная крыша под красной керамической черепицей. На северном фасаде её венчают два шпиля с яблоками, на южном — один. Внутри сохранилась двухмаршевая лестница по металлической тетиве, целы метлахская плитка и окна с витражами.