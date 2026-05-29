Художественный руководитель калининградской драмы раскрыл секрет, как ходить в театр с удовольствием

Художественный руководитель калининградской драмы Александр Федоренко сформулировал главное правило посещения театров. Своим мнением эксперт поделился на пресс-конференции, посвящённой открытию фестиваля «Башня» в Калининграде.

«Самое главное, по моему мнению: когда вы идёте в театр, у вас не должно быть никаких ожиданий», — отметил Федоренко.

Театр, считает он, не обязан отвечать фантазиям зрителя и подтверждать чьи-то догадки. Сцена — это территория смыслов, а не шаблонов, к которым многие привыкли. Нужно постараться увидеть ту мысль, которую заложил режиссёр.

«Даже если мы читаем книгу, у нас будет разное восприятие <...>. Возьмём «Преступление наказание»: у вас одно мнение о Раскольникове, у меня другое, и мы можем спорить сколько угодно», — объяснил художественный руководитель театра.

Федоренко подчеркнул: нормально, если спектакль не пришёлся вам по душе. Он сравнил это с покупкой еды: попробовав что-то невкусное, люди, как правило, не делают из этого трагедию — просто впредь выбирают другие продукты.

Эту мысль продолжает худрук Тюменского драматического театра Кристина Тихонова. В гастрольных спектаклях ничего не меняют под конкретный город, даже если реакция зала в разных регионах отличается.

«В одном городе смеются над одними шутками, в другом — над другими, — говорит она. — Есть шутки тонкие, есть глубокие, реакции всегда разные». Каждый зритель, считают эксперты, может найти себе постановку по душе.