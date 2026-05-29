Восемь часов Шолохова и рэп-Достоевский: в калининградском драмтеатре рассказали, как пройдёт фестиваль «Башня» в этом году

С 28 мая по 12 июня в Калининградском драмтеатре проходит VII фестиваль «Башня». Спектакли привезли шесть коллективов из Москвы, Петербурга, Тюмени и Перми. Подробности о программе — в материале «Клопс».
Новая «Башня»
География участников в этом году сместилась в сторону регионов. Раньше на «Башню» приглашали большие столичные театры, а теперь сделали ставку на коллективы из Тюмени, Перми и Петербурга.
«Это одни из лучших региональных театров сегодня, которые показывают очень хорошие результаты и в экономическом плане, и в культурном, — говорит художественный руководитель калининградского драмтеатра Александр Федоренко. — Спектакли очень интересные».
Организаторы «Башни» подчёркивают: Калининград — туристический город, в регионе проходит множество фестивалей, но именно такой — уникален.
«Мне кажется, мы немножко подхватываем традицию фестиваля «Балтийские сезоны». И остаёмся одним из самых больших театральных фестивалей в Калининградской области, — прокомментировал Александр Федоренко. — К сожалению, «Балтийские сезоны» сегодня уже не выполняют ту функцию, которую они выполняли раньше. Всё немножко стихает».
Программу фестиваля художественный руководитель театра составлял сам. Выбор спектаклей этого года в калининградской драме объясняют так: «Башня» только что вошла в ассоциацию театральных фестивалей России. Поэтому организаторам было важно сделать программу, посвящённую именно театру, и она получилась менее мультижанровой.
«Семейка Аддамс»
Разнообразие удалось сохранить за счёт мюзикла «Семейка Аддамс»16+, который открывает программу. Это спектакль Тюменского Большого драматического театра, получивший «Золотую маску» — первую в истории тюменского театра.
Исполнитель роли Гомеса Аддамса, Александр Кудрин, говорит, что не ориентировался на известные фильмы, а отталкивался от сюжета и собственного понимания персонажа. «Он безумно любит свою жену, боготворит своих детей и делает всё, чтобы всем было хорошо, — рассказывает актёр. — Из-за этого попадает в неловкие ситуации, но всё происходит от его безумной любви к семье».
Спектакль адаптирован для российского зрителя: шутки русифицированы, текст песен переведён, а музыка взята из оригинального бродвейского мюзикла. «По соглашению с лондонской компанией мы получили разрешение. Мы единственные в России прокатчики этого мюзикла», — подчёркивает художественный руководитель тюменского театра Кристина Тихонова.
С логистикой у тюменцев не возникло проблем, хотя в Калининград они отправились впервые. Груз приехал паромом, а потом гостям дали монтажный день. «Дома звук отстроен, здесь нет, но мы привезли своих звукорежиссёров», — рассказывает Тихонова.
Коллектив уже успел съездить в Светлогорск и Зеленоградск. Впечатления от приёма, по словам Тихоновой, очень хорошие: встретили, поселили, накормили и выгуляли — такого она не ожидала, хотя в прошлом году уже приезжала в Калининград на фестиваль театральных менеджеров.
«Мы хотим, чтобы к нам пришли зрители с открытым сердцем, без всякого ожидания, и тогда они получат удовольствие», — говорят артисты.
«Семейка Аддамс» — изначально герои комикса Чарльза Аддамса, про которых позже выпустили несколько фильмов и сериалов, в том числе «Уэнздей». Главной фишкой персонажей с самого начала был чёрный юмор. Аддамсы — идеальная американская семья, но с увлечениям, которые шокируют окружающих.
Театральные эксперименты
Есть в программе и другие интересные спектакли: например, рэп-театр с «Преступлением и наказанием» из Москвы. «Это интересная форма для классики, — говорит Федоренко. — Художественное поле, на которое переходить всегда опасно. Но спектакли бывают разными».
Самым масштабным событием фестиваля станет «Тихий Дон» петербургского театра «Мастерская». Он идёт восемь часов с тремя антрактами, а участие принимают больше пятидесяти действующих лиц.
Сам Александр Федоренко впервые увидел этот спектакль в 2014 году на гастролях в Москве. «Я думал: ну ладно, первый акт посижу и уйду. Первый акт закончился, я не ушёл. Остался на второй акт. Думаю: хотя бы половину посмотрю и уйду. Я посмотрел все восемь часов», — вспоминает он.
Юных зрителей «Башня» порадует спектаклем «Золотой ключик» театра им. В. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. «Мне кажется, что это особенный выбор для семейного просмотра, — поделился Федоренко. — Мы с руководством театра Комиссаржевской шутим, это будет российская премьера «Золотого ключика». Потому что показ в Калининграде — первый после премьеры».
Из Калининграда с любовью
Для участников «Башни» подготовили специальную акцию. Гости смогут послать открытки почтой в любую точку страны. Карточки не простые, а с изображением калининградского драмтеатра.
«Она стоит совсем немного. Можно написать приветствие любому человеку из любого города, и «Почта России», с которой мы сотрудничаем, готова за свой счёт отправить эту открытку», — объяснили в театре.
Подробности об отдельных спектаклях и билеты — на «Клопс Афише».