Восемь часов Шолохова и рэп-Достоевский: в калининградском драмтеатре рассказали, как пройдёт фестиваль «Башня» в этом году

С 28 мая по 12 июня в Калининградском драмтеатре проходит VII фестиваль «Башня». Спектакли привезли шесть коллективов из Москвы, Петербурга, Тюмени и Перми. Подробности о программе — в материале «Клопс».

Новая «Башня»

География участников в этом году сместилась в сторону регионов. Раньше на «Башню» приглашали большие столичные театры, а теперь сделали ставку на коллективы из Тюмени, Перми и Петербурга.

«Это одни из лучших региональных театров сегодня, которые показывают очень хорошие результаты и в экономическом плане, и в культурном, — говорит художественный руководитель калининградского драмтеатра Александр Федоренко. — Спектакли очень интересные».

Организаторы «Башни» подчёркивают: Калининград — туристический город, в регионе проходит множество фестивалей, но именно такой — уникален.

«Мне кажется, мы немножко подхватываем традицию фестиваля «Балтийские сезоны». И остаёмся одним из самых больших театральных фестивалей в Калининградской области, — прокомментировал Александр Федоренко. — К сожалению, «Балтийские сезоны» сегодня уже не выполняют ту функцию, которую они выполняли раньше. Всё немножко стихает».

Программу фестиваля художественный руководитель театра составлял сам. Выбор спектаклей этого года в калининградской драме объясняют так: «Башня» только что вошла в ассоциацию театральных фестивалей России. Поэтому организаторам было важно сделать программу, посвящённую именно театру, и она получилась менее мультижанровой.

«Семейка Аддамс»

Разнообразие удалось сохранить за счёт мюзикла «Семейка Аддамс»16+, который открывает программу. Это спектакль Тюменского Большого драматического театра, получивший «Золотую маску» — первую в истории тюменского театра.

Исполнитель роли Гомеса Аддамса, Александр Кудрин, говорит, что не ориентировался на известные фильмы, а отталкивался от сюжета и собственного понимания персонажа. «Он безумно любит свою жену, боготворит своих детей и делает всё, чтобы всем было хорошо, — рассказывает актёр. — Из-за этого попадает в неловкие ситуации, но всё происходит от его безумной любви к семье».

Спектакль адаптирован для российского зрителя: шутки русифицированы, текст песен переведён, а музыка взята из оригинального бродвейского мюзикла. «По соглашению с лондонской компанией мы получили разрешение. Мы единственные в России прокатчики этого мюзикла», — подчёркивает художественный руководитель тюменского театра Кристина Тихонова.

С логистикой у тюменцев не возникло проблем, хотя в Калининград они отправились впервые. Груз приехал паромом, а потом гостям дали монтажный день. «Дома звук отстроен, здесь нет, но мы привезли своих звукорежиссёров», — рассказывает Тихонова.

Коллектив уже успел съездить в Светлогорск и Зеленоградск. Впечатления от приёма, по словам Тихоновой, очень хорошие: встретили, поселили, накормили и выгуляли — такого она не ожидала, хотя в прошлом году уже приезжала в Калининград на фестиваль театральных менеджеров.

«Мы хотим, чтобы к нам пришли зрители с открытым сердцем, без всякого ожидания, и тогда они получат удовольствие», — говорят артисты.

«Семейка Аддамс» — изначально герои комикса Чарльза Аддамса, про которых позже выпустили несколько фильмов и сериалов, в том числе «Уэнздей». Главной фишкой персонажей с самого начала был чёрный юмор. Аддамсы — идеальная американская семья, но с увлечениям, которые шокируют окружающих.