Джаз над Балтикой: Калининградская филармония приглашает на финальный аккорд фестиваля

Во вторник, 9 июня, в 19:00 на сцене Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова состоится грандиозное завершение Международного фестиваля «Русская музыка на Балтике». Финальным событием станет концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Под управлением художественного руководителя, народного артиста России Бориса Фрумкина, коллектив представит программу «Джаз над Балтикой».

Олег Лундстрем — знаковая фигура для всего отечественного джаза, и оркестр его имени по праву считается одним из лучших в мире. Продолжая славные традиции основателя, маэстро Борис Фрумкин и его музыканты подготовили для калининградской публики программу, которая станет настоящим путешествием по эпохам и жанрам. Слушателей ждёт встреча с шедеврами отечественной и мировой джазовой сцены.

Прозвучат пьесы, ставшие золотым фондом российской джазовой школы: композиции легендарного Александра Цфасмана и самого Олега Лундстрема, а также авторские произведения Бориса Фрумкина. Вторая часть концерта будет посвящена мелодиям, которые знает и любит каждый. Знакомые с детства песни Андрея Петрова, Матвея Блантера, Тихона Хренникова и Исаака Дунаевского предстанут в виртуозных джазовых обработках, раскрывшись с совершенно новой, неожиданной стороны.

Завершится вечер мировыми джазовыми хитами из репертуара великих оркестров XX века. Мы услышим классические стандарты биг-бендов Гленна Миллера, Каунта Бэйси, Дюка Эллингтона и Бенни Гудмана.

Этот концерт — уникальная возможность услышать живое звучание большого джазового оркестра в его лучших традициях. Финальный аккорд фестиваля обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий лета в Калининграде.

К радости калининградских меломанов в составе легендарного коллектива — наш земляк Максим Пиганов, выдающийся российский тромбонист и аранжировщик, чьё имя хорошо известно в джазовых кругах. Присутствие ветерана калининградского джаза Максима Пиганова на сцене родной филармонии добавляет этому событию особую теплоту и значимость, превращая его в настоящий праздник для всех ценителей джаза в Калининграде.