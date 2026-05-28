Фестиваль фотографии, йога и «Троицын день»: 9 бесплатных событий в Калининграде и области, которые скрасят выходные

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

В ближайшие выходные Гусев ярко и весело отметит День города. В Калининграде скучно тоже не будет: запланированы открытия выставок, спектакли, творческие встречи и фестивали. «Клопс» рассказывает, на какие бесплатные мероприятия стоит обратить внимание.

Открытие выставки «Быть руиной»18+ Когда: пятница, 29 мая, 19:00 Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61) В центре проекта — история усадьбы Альтхоф Рагнит, пережившей упадок и восстановление. «Руина не ограничивается архитектурой. Она становится пространством, где меняется наше восприятие времени и собственного присутствия», — говорится в анонсе. На выставке будут представлены фотографии, видео и физические артефакты. Авторы проекта — Александр Матвеев, Пётр Платонов и Денис Тихомиров. Выставка будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 до 23 июня. Вход свободный.

Творческая встреча с Вадимом Гукало12+ Когда: суббота, 30 мая, 10:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) Вадим Гукало — поэт, прозаик, член «Союза свободных писателей» и путешественник. На встрече он расскажет о своём творческом пути, источниках вдохновения и о том, как жизненный опыт превращается в поучительные и волшебные истории. Особое внимание будет уделено путешествиям гостя, в том числе посещению острова Валаам на Ладожском озере. Прозвучат также стихи и сказки из книги «Камень и солнце» в авторском исполнении. Вход свободный. Вадим Гукало окончил Калининградский технический институт по специальности «Промышленное рыболовство», был судоводителем, инженером, моряком дальнего плавания на траловых судах. Сейчас работает штурманом. Автор философских сказок, притч и миниатюр.

День города в Гусеве0+ Когда: суббота, 30 мая, 12:00–22:00 Где: центральная городская площадь (Гусев) Гусев открывает череду празднований Дня города в рамках празднования 80-летия региона. Программу обещают насыщенную, с учётом самых разных интересов гостей. С полудня целый день будет работать гастрофестиваль «Ярмарка вкуса». Местные мастера предложат свои товары на выставке-продаже «Улица мастеров». На ВДНХ «Гусев-80» откроются интерактивные площадки учреждений и предприятий города. Малыши смогут повеселиться на «Территории детства», где будут работать аттракционы, батуты, гигантский тетрис, слоткары. Программа: 13:00 — торжественное открытие, 14:00–16:30 — праздничный концерт «Любимому городу посвящается…», 16:30–17:00 — проект «Георгин», 17:00–22:00 — фестиваль кавер-групп (This is Magic, «СВОИ», «Кёниг Трибьют Бэнд», «Танцы Плюс»), 21:00–22:00 — выступление Filatov & Karas, 22:00 — световое шоу. Вход свободный.

Фото: архив «Клопс»

Музыкальный спектакль «Родному краю посвящается»0+ Когда: суббота, 30 мая, 12:00 Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7) Спектакль посвящён 80-летию образования Калининградской области. В программе принимают участие ансамбль народной песни «Забавушка» и экспериментальный фольклорный ансамбль «Летавица». Вход свободный.

Встреча с Игорем Савкиным16+ Когда: суббота, 30 мая, 16:00 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Игорь Савкин — генеральный директор петербургского издательства «Алетейя», философ и автор книг. «Гость библиотеки приглашает к открытому разговору философов, историков, литературоведов, исследователей и всех, кому интересна современная гуманитарная мысль, — говорится в анонсе. — Это возможность обсудить книги, идеи, издательские проекты и познакомиться с одним из ведущих независимых гуманитарных издательств России». Как издатель Игорь Савкин открыт к знакомству с новыми авторами, которые хотели бы увидеть свою рукопись напечатанной. Вход свободный.

Фестиваль фотографии и музыки «Аналог»16+ Когда: суббота, 30 мая, 18:00 Где: бар «Суспирия» (Коперника, 21) Фестиваль объединяет программу фотоклуба «Отпечаток» и музыку для любителей аналогового звука. Программа фотоклуба: с 18:00 — выставка работ, 18:00—20:00 — мастер-класс «Изготовление и съёмка на пинхол-камеры», 20:00—21:00 — лекция «Физика и химия плёнки». Музыкальная программа: 18:00—20:00 — кассетные сеты от Kabra и Jazz Designs; 21:30 – 01:00 — лайв-сеты от Дениса Баенко, Psumuom и Егора Виноградова. Вход свободный.

Фото: архив «Клопс»

Фестиваль осознанного потребления Garazhka0+ Когда: 30 и 31 мая Где: Культурный квартал Понарт (Судостроительная, 6/2) Garazhka возвращается в Калининград! На фестивале по традиции будет ярмарка локальных брендов и изделий ручной работы, а также гаражная распродажа. Можно принести вторсырьё на переработку и поучаствовать в безвозмездном обмене вещами, растениями и книгами. Гостей также ждут бесплатные мастер-классы, быстрые свадьбы, воркшопы, живая музыка и танцы. Вход свободный. Можно с домашними питомцами.

Открытие XII сезона проекта «Йога в парке»0+ Когда: воскресенье, 31 мая, 10:00 Где: поляна слева от Кафедрального собора (остров Канта) В программе: дыхательные техники, разминка, суставная гимнастика, балансы, практика «Пять тибетцев», приветствие солнцу, заминка и подготовка к медитации, музыка с поющими чашами. В конце — розыгрыш призов. С собой рекомендуется взять коврики, пледы и воду. Одежда лёгкая, удобная, желательно из натуральных тканей. В случае дождя открытие состоится под мостом на спортивной площадке. Вход свободный.

Праздник «Троицын день»0+ Когда: воскресенье, 31 мая, 12:00 Где: посёлок Романово Праздник для любителей народных забав. В программе — игры, ремесленные мастер-классы, песни и танцы, старинные обряды и самобытные традиции. Национальные костюмы приветствуются. Вход свободный.