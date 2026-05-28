Актёры, фокусники, лицедеи и шуты: группа «КняZz» привезёт в Светлогорск рок-шоу «Мастер кукол»

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» во вторник, 18 августа, выступит группа «КняZz». Музыканты представят программу «Мастер кукол», в основу которой вошли композиции из репертуара «КняZz» и «Короля и Шута», объединённые театральной тематикой. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В этот вечер на сцене оживут актёры, шуты, клоуны, фокусники и другие персонажи, знакомые поклонникам творчества Андрея Князева. Атмосферу концерта дополнит масштабный видеоряд: на экранах зрители увидят сюжетные истории и одного из самых узнаваемых героев вселенной КиШа — Шута, который будет рассказывать о песнях.

«Мастер кукол» рассчитан как на тех, кто приходит за главными хитами, так и на давних поклонников групп «КняZz» и «Король и Шут». В программу вошли не только знаковые композиции, но и синглы, которые редко звучат на концертах или вовсе не исполнялись живьём.

Музыканты обещают обновлённое звучание знакомых треков: новые аранжировки сделали песни более плотными, насыщенными и многослойными. Особое внимание уделили и сценографии — концерт сопровождают эффектные визуальные и световые приёмы.

Начало концерта — в 19:00. Билеты без комиссии приобретайте на «Клопс Афише».