Перед игрой сборной России по футболу в Калининграде пройдёт фестиваль болельщиков

9 июня на стадионе «Ростех Арена» пройдёт товарищеский матч: сборная России выступит против Тринидада и Тобаго. Перед началом игры состоится Фестиваль болельщиков. Об этом сообщают организаторы — Российский футбольный союз.

Участниками фестиваля станут бывшие игроки сборной России — Александр Самедов, Павел Погребняк, Ари и Кирилл Набабкин. Болельщики смогут взять у них автографы, сфотографироваться и даже сыграть в футбол.

Для гостей также подготовят развлекательную программу с конкурсами, едой и напитками. Сам матч начнётся в 19:00.

Последний раз российская сборная играла в нашем регионе в сентябре 2019 года. Тогда на стадионе «Калининград» прошёл матч отборочного турнира чемпионата Европы против Казахстана, завершившийся победой России со счётом 1:0.