О маме, гордости и советских песнях: как московский краевед изучает историю госпиталя, находившегося в замке Вальдау

В замке Вальдау в Низовье во время Великой Отечественной войны находился советский эвакуационный госпиталь. Историю этого удивительного формирования, прошедшего вместе с Красной Армией путь от Подмосковья до Кёнигсберга, изучает московский краевед Алексей Цикорин. «Клопс» поговорил с исследователем о его работе, планах и советских песнях.

Личная история

Мать исследователя, Мария Емельяновна Цикорина (в девичестве Щитникова), прошла всю войну медсестрой эвакогоспиталя. Женщина служила в нём почти с момента появления — с 12 мая 1942 года — до расформирования части 25 октября 1945-го. Войну она закончила в звании сержанта.

Эвакогоспиталь (эвакуационный госпиталь) — временное медицинское учреждение в тылу. Его главная задача — приём раненых и больных, а также их подготовка к дальнейшей эвакуации в тыловые госпитали.Много лет спустя сын Марии Емельяновны Алексей заинтересовался историей эвакгоспиталя и решил проследить его боевой путь.

«Мне посчастливилось прочитать в интернете статью Ирины и Юрия Нистратовых «История одной жизни», рассказывающей о начальнике госпиталя — Анне Васильевне Стасюк, — вспоминает краевед. — Из этой статьи я узнал, что одним из последних мест дислокации был [замок] Вальдау».

Эвакогоспиталь №4843

Связаться с замком оказалось несложно — тем более, в Калининграде у Цикориных живут родственники. В 2024 году Алексей вместе с ними побывал в музее «Вальдавский замок» и познакомился с его директором Илианой Татарниковой.

Возникла идея установить на здании памятную табличку, а также создать выставку о работе госпиталя.

Я считаю, что чем дальше от нас становится 9 мая 1945 года, тем важнее сохранять память о Великой Отечественной войне, — объясняет краевед.

В данном случае всё совпало: сохранилось здание, в котором размещался эвакогоспиталь. Более того, сейчас здесь размещается музей «Вальдавский замок» и, как говорится, сам бог велел создать в нём экспозицию о работе госпиталя».

Всё получилось: экспозицию и мемориальную доску действительно открыли в прошлом году — церемония была приурочена к годовщине штурма Кёнигсберга.