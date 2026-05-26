«И плывёт веночек вдоль ночной воды»: Надежда Кадышева даст концерт в Светлогорске вместе с сыном

В среду, 26 августа, в светлогорском театре «Янтарь-холл» народная артистка России Надежда Кадышева вместе с Григорием Кадышевым и ансамблем «Золотое кольцо» представят концертную программу «Лучшие песни». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

На сцене прозвучат самые известные композиции коллектива, которые уже много лет остаются частью российской эстрады и народной музыкальной традиции.

Ансамбль «Золотое кольцо» под руководством Александра Костюка представит программу, объединяющую народные мотивы, эстрадное звучание и атмосферу большого праздничного вечера. Организаторы обещают живой звук, яркое сценическое шоу и песни, которые публика традиционно подпевает хором.

«Подарите себе и своим близким настоящий праздничный вечер, наполненный музыкой, весельем и зажигательными танцами», — говорится в анонсе события.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».