Многодетные семьи бесплатно покатают на колесе обозрения в Зеленоградске и Калининграде

В Калининградской области многодетные семьи смогут бесплатно прокатиться на аттракционе «Глаз Балтики» в Зеленоградске и колесе обозрения в калининградском парке «Юность». Об этом «Клопс» рассказали организаторы мероприятия.

Обе акции пройдут в среду, 3 июня:

в Зеленоградске — с 10:00 до 11:00,

в Калининграде — с 11:00 до 12:00.

Необходимо заранее зарегистрироваться. Организаторы уточняют, что отдельная регистрация нужна для каждого участника — родителей и детей.

Ссылка на регистрацию в Зеленоградске;

ссылка на регистрацию в парке «Юность».

Операторы «Глаза Балтики» предупреждают, что вес одного человека не должен превышать 80 килограммов. В парке «Юность» предупредили, что катать детей без сопровождения взрослых будут с 14 лет.

Посадка будет проводиться строго по спискам зарегистрированных. Участникам нужно предъявить удостоверение многодетной семьи. Количество мест ограничено.