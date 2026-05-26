«Из фрагментов сложился портрет — живой и очень личный»: фотограф с помощью камеры призналась в любви к Гусеву

Фото: Гусевский музей

В Гусевском музее открылась фотовыставка, посвящённая уличным пейзажам. Автор снимков Ксения Семенова показала самые красивые уголки города. Подробности о проекте «#МОЙГУСЕВ» «Клопс» рассказали в пресс-службе музея. Фотографии на выставке показывают детали, обычно заметные только местным жителям. Ксения Семенова постаралась запечатлеть старые фасады, фрагменты стен, утренний свет на улицах и другие неочевидные черты, которые делают город уникальным. Выставка небольшая: представлено всего 13 фото. Все они сделаны в жанре стрит-фотографии на личную камеру автора. Работы не подписаны: так каждый посетитель выставки может проверить себя — достаточно ли хорошо он знает город, чтобы понять, где был сделан тот или иной кадр.

Фото: Гусевский музей

Идею выставки предложила сама Ксения Семенова. Как историк и фотограф, с 2013 года постоянно живущий и работающий в Калининградской области, она отлично знает город — во всех подробностях и деталях. «Из этих фрагментов сложился портрет — живой и очень личный», — отметили организаторы выставки. «Этот проект — архитектурный портрет города, который включает в себя и привычные, знакомые многим гусевцам и туристам локации и виды, и мои личные наблюдения, впечатления, любимые места для прогулок с фото камерой и без, — рассказала фотограф. — Это история моей любви к городу, которая из туристического интереса переросла в глубокое знание Гусева и любовь к нему». Именно поэтому эпиграфом выставки Ксения Семенова выбрала фразу: «Я знаю два способа жить в любимом городе: переехать в город, который любишь, и полюбить город, в котором живёшь». Экспозицию открыли в музейном кафе «АРТеФАКТ39» незадолго до дня рождения города. Директор музея Наталья Ситникова подчеркнула, что время появления проекта неслучайно: выставка стала своеобразным признанием в любви Гусеву. На открытии прозвучало много историй о городе. Ксения Семенова рассказывала гостям о местах, где были сделаны фотографии. Вместе с ней свои любимые уголки города вспоминали и посетители.

Фото: Гусевский музей

Конечно, поговорили на вернисаже и о самом искусстве фотографии. Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту регионального заксобрания Екатерина Канаева заметила, что мы живём в эпоху постоянного визуального потока. Фотографию в таких условиях нередко называют исчезающим искусством. «Но есть люди, которые продолжают её отстаивать — кадром, отношением. И Ксения своим проектом это подтверждает», — процитировали чиновницу в музее. Музыкальное настроение задала Кристина Абраменкова. Она исполнила песню о Гусеве — которая, по словам гостей, полностью совпала со спокойной и лиричной атмосферой выставки. Фотограф поблагодарила музей и гостей вечера за поддержку. В ответ сотрудники музея отметили, что именно благодаря взгляду фотографа город на снимках получился живым, тёплым и «своим».