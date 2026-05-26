В воскресенье на острове Канта пройдёт традиционный благотворительный «Забег в лето»

В воскресенье, 31 мая, на острове Канта пройдёт благотворительный «Забег в лето». Мероприятии приурочено ко Дню защиты детей. Подробности о программе рассказали организаторы.

Авторы идеи называют забег одним из самых ожидаемых ночных событий сезона. Участникам предлагают выйти на старт с фонариками, гирляндами и светящимися аксессуарами, чтобы превратить ночной город в «море огней».

Главная цель мероприятия — найти средства на оснащение первого стационарного детского хосписа в Калининградской области. Все деньги, собранные во время акции, направят на поддержку учреждения для детей с тяжёлыми заболеваниями.

Программа включает две дистанции. Первая — беговая, протяжённостью 5,5 километра, рассчитана на участников с медицинским допуском. Вторая — пеший маршрут длиной 1,3 километра, который доступен всем желающим без ограничений.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться в соответствующей форме.

Выдача стартовых номеров начнётся в 21:00. Официальное открытие запланировано на 23:25, после чего состоится музыкальная разминка. Старт обоих маршрутов дадут в 23:45, а награждение участников намечено на 00:45.

«Мы приглашаем вас присоединиться к благотворительному мероприятию — объединиться и побежать в лето, чтобы помочь тем, кому необходима наша забота», — говорится в анонсе.