Розенбаум раскритиковал засорение русского языка и объяснил, почему не все его песни стоит переводить на английский

Автор песен и народный артист России Александр Розенбаум раскритиковал ситуацию с засорением русского языка. Музыканта не устраивает засилье иностранных терминов. Его слова приводит ТАСС.

«Мы написали опять кучу законов, а «кешбэк» как был в речи, так и остался, и никого это не волнует. Зачем издавать указы, если они не исполняются?» — возмутился Розенбаум.

Исправлять положение, убеждён музыкант, должны журналисты и медиа. Он предложил искоренить заимствования в речи — например, вместо «кейс» говорить «случай».

Отдельно Розенбаум прокомментировал недавние споры вокруг перевода псевдонимов с латиницы на кириллицу. «Для меня это понятно, но я не готов моим коллегам выставлять какие-то условия. Я не министр культуры. Я с этим [переименованием псевдонимов на русский язык] больше согласен, чем нет», — сказал он и добавил, что писать «Я русский» или «Шаман» латиницей — сомнительное решение.

На вопрос, могли бы его песни стать популярными после перевода на английский, Розенбаум ответил, что подходят для этого далеко не все композиции. Например, «Вальс-бостон» — музыка интернациональная.

«А, к примеру, «Гоп-стоп» — музыка прозвучать может, но как перевести стихи? На иностранные языки можно переводить и исполнять песни, если они совпадают по чувству, по настроению и по мысли с международным сообществом, потому что наша казачья или ленинградская дворовая тема не совпадет, скажем, с чикагской», — объяснил Розенбаум.

