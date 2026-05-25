В Калининградской области руины замка Заалау и ещё два археологических объекта включили в перечень памятников

Руины замка Заалау под Черняховском включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Вместе с ними в список попали ещё три памятника прошлого. Соответствующие приказы появились на портале официального опубликования правовых актов.

Замок Заалау

В перечень объектов культурного наследия попали не только сами руины замка в Каменском, но и культурный слой. Согласно заключению учёных, он складывался с XIV до начала XX века н. э.

Руины замка стали объектом культурного наследия регионального значения ещё в 2007 году. Теперь у них появился ещё один статус — правда, более низкий, зато он позволяет утвердить точные границы.

Приказ также устанавливает особый режим использования земельного участка. На территории памятника можно проводить археологические исследования — в порядке, установленном ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Допускаются земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, но лишь в том случае, если принятые меры по обеспечению сохранности объекта. Доступ граждан не ограничивается.

Замок Заалау был основан в декабре 1352 года. В 1525 году его передали Альбрехту Бранденбургскому, а потом — оставшимся в Кёнигсберге каноникам. В начале XVIII века замок перешёл князю Леопольда Дессау, а в XIX веке — государству. До 1900 года в Заалау размещались жилые помещения, сыро- и пивоварня, а также винокурня. После 1945 года замок не использовали. С 2000 года руины находились в частной собственности, но никаких работ там не проводили. Осенью 2025 года они перешли под управление «Дом.РФ». Сейчас памятник готовят к торгам. На продажу выставят сам замок площадью 395 м2 и земельный участок под ним. Территория в 3 900 м2 предназначена под благоустройство.