Лекция о нейросетях, беседа о возрасте и фортепианные концерты: бесплатные события недели для тех, кто хочет стать умнее

Рабочая неделя в Калининграде будет полна интеллектуальных событий. Запланированы концерты классической музыки, лекции и творческие встречи. Куда сходить с пользой для ума и без вреда для кошелька — рассказывает «Клопс».

Лекция «Будущее профессий в России: кто останется после нейросетевой революции»16+ Когда: вторник, 26 мая, 14:00 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) На лекции обсудят состояние рынка труда, — преимущественно в ИТ-сфере — а также трансформацию ИТ-профессий с появлением нейросетей и реакцию рынка на это. Спикер — Максим Никифоров из «Балтийского информационного техникума». Вход свободный.

Концерт учащихся музыкальной школы6+ Когда: среда, 27 мая, 18:00 Где: Детская музыкальная школа им. Р.М. Глиэра (Минина и Пожарского, 4) В программе провзвучат произведения Нельсона, Калинникова, Куммера, Качурбиной, Вензеля, Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Кассадо, Форе, Ромберга, Хэтфилда и Ульрихта. В концерте принимают участие ученики Ирины Данченко. Концертмейстер — Татьяна Прилепская. Вход свободный.

Отчётный концерт «Общее фортепиано»6+ Когда: среда, 27 мая, 17:00 Где: филиал «Балтийский» ЦМШ-АИИ (Солнечный бульвар, 27, корпус 4) В концерте принимают участие студенты-музыканты, слушающие курс «Общее фортепиано». Вход свободный по предварительной регистрации. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Встреча с Лолой Звонарёвой и Игорем Савкиным16+ Когда: среда, 27 мая, 16:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) Гости встречи: Доктор исторических наук, секретарь Союза писателей Москвы, академик РАЕН и ПАНИ Лола Звонарёва. Главный редактор издательства «Алетейя» Игорь Александрович Савкин. Лола Звонарёва представит новые книги, сборники стихов и переводов, публикации, альманахи и журналы. Игорь Савкин расскажет об одном из старейших частных издательств России, завоевавшем репутацию лидера среди научных издательств, и о ближайших новинках. Встречу дополнят выступления российских поэтов. Вход свободный.

Творческая встреча с Борисом Бартфельдом12+ Когда: четверг, 28 мая, 14:00 Где: экспозиционный центр «Глубина», Музей Мирового океана (набережная Петра Великого, 1) Продолжается серия встреч «Биография. Калининградцы» с людьми, чьи имена вписаны в историю Янтарного края. Проект приурочен к 80-летию Калининградской области. Гость — российский поэт и прозаик Борис Бартфельд. На встрече можно будет познакомиться с произведениями автора, пообщаться лично, послушать стихи и задать вопросы. Вход свободный. Борис Бартфельд — председатель Калининградской областной писательской организации, автор исторических романов, а также руководитель историко-культурологических проектов «Альбертина» и «Дом сказочника». В 2017 году он был удостоен премии губернатора Калининградской области «Признание» за роман «Возвращение на Голгофу».

Лекция «Розанов о Ключевском»16+ Когда: четверг, 28 мая, 18:30 Где: Культурно-просветительский центр БФУ им. И. Канта (Университетская, 2) В этом году отмечаются две важные даты: 185 лет со дня рождения и 115 лет со дня смерти историка Василия Ключевского. 170 лет со дня рождения философа и публициста Василия Розанова. Сближение этих имён не случайно: Розанов был студентом Ключевского, одним из лучших в своём выпуске, и на протяжении многих лет вспоминал о своём университетском наставнике. На лекции разберут высказывания Розанова о Ключевском и попытаются понять, что значил историк для своего ученика. Лектор — Андрей Тесля, кандидат философских наук, доцент Высшей школы философии, истории и социальных наук БФУ им. И. Канта, руководитель проекта «Материальность книги». Вход свободный, необходима предварительная регистрация.