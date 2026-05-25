«Исповедь ворона Королевской горы»: калининградец написал роман о любви и самых страшных годах в истории Кёнигсберга

Калининградский писатель Евгений Пащенко выпустил книгу с романтичным названием «Исповедь ворона Королевской горы». Это история о Кёнигсберге, но вместе с тем — о любви, мудрости и тёмных страницах истории. Подробнее о своём романе автор рассказал «Клопс».
Интеллектуалы птичьего мира
Название не обманывает: на историю читатель будет смотреть глазами ворона, который родился в Кёнигсберге в начале XX века. Во всей книге только этот персонаж говорит от первого лица.
Почему именно ворон? По словам Евгения Пащенко, роль сыграл и мистический ореол, сложившийся вокруг этих птиц, и их выдающийся интеллект.
«Городские ворóны и вóроны — это разные совершенно виды. Вóроны живут на краях города, в лесах, в полях и так далее. Они сторонятся человека... и правильно делают», — замечает писатель.
О поведении воронов Евгений Пащенко знает немало. Идея сделать таинственную птицу героем одного из своих произведений пришла к нему ещё в 2012 году. Именно тогда и появились первые черновики будущего романа.
«Ворон — интеллектуал, — рассказывает автор. — Даже собаки не могут делать то, что делают вороны. Если, например, в прозрачную трубку поместить кусочек мяса, собака будет пытаться кусать или разрывать её лапами. А ворон возьмёт палочку и вытолкает мясо наружу».
В романе его образ фантасмагоричен: он ещё умнее своих реальных собратьев. Эта птица может давать оценки поведению людей, и больше того — историческим событиям. А подумать есть о чём: действие разворачивается в то время, когда Кёнигсберг принадлежал нацистской Германии.
Сумерки Кёнигсберга
Ворон наблюдает за городом с 1925 года и до конца войны. «Событий там достаточно много, — комментирует Евгений Пащенко. — Это и «Хрустальная ночь», и нацистское движение, и период войны, и штурм Кёнигсберга, и послевоенное время».
Мудрая птица пропускает жизнь города через себя, чтобы читатель видел не просто исторические факты, а мнение — нервное и живое.
Есть в романе и любовная линия. Это история отношений немецкого писателя Рихарда Вернера и Эрны Барле. Их роман складывается неровно: герои встречаются, когда оба ещё несвободны, пытаются сохранить чувства в разлуке, а потом в их жизнь вмешивается война.
«Их отношения развиваются непросто. Они в разных городах — он в Кёнигсберге, она в Париже, — рассказывает писатель. — Вернеру тяжело, он сын своего города и не мыслит себя без Кёнигсберга. А она хочет начать жить с чистого листа в Париже. Она приезжает сюда перед бомбардировкой в августе 1944 года...»
Чем кончается эта история, писатель не раскрывает. Чтобы узнать, будут ли герои вместе, нужно прочитать книгу.
Ещё один секрет — существовали ли в реальности прототипы Рихарда и Эрны. «Скажем так: это собирательные образы», — смущается автор.
Писатель — коренной калининградец, и в образе Вернера много его собственных черт. Именно любовь к родному городу побудила Евгения Пащенко обратиться к тяжелейшим годам в истории Кёнигсберга.
«В принципе, по историческим меркам всё это произошло довольно недавно. История города многогранна, она не заключена только в прошлом или настоящем. Это динамика, — объясняет писатель. — мне хотелось зацепить прошлое, проследить, как менялось общество».
Кёнигсберг в романе описан с документальной точностью. Ворон, например, родился не в абстрактном лесу, а в лесопарке на Литовском валу, недалеко от Королевских ворот и старого кладбища.
Все места, где происходят события романа, калининградцы смогут себе представить. Автор снабдил их немецкие названия сносками, проясняющими, как это место выглядит сегодня. Получился, по словам писателя, своеобразный путеводитель.
Исторические события тоже описаны близко к реальности. При работе автор много опирался на источники — в частности, на воспоминания очевидцев.
Достаточно много написано про войну, в том числе и про Кёнигсберг, но куда меньше — про отдельных людей в этой войне, — объясняет автор.
Наверное, наиболее детальное из того, что я читал — это книга Михаэля Вика «Закат Кёнигсберга». Мне захотелось продолжить тему — и вызвать интерес к этому периоду».
Евгений Пащенко подчёркивает: хотя калининградцы найдут в книге больше знакомого, чем жители других регионов, история будет понятна каждому.
«Там общечеловеческие ценности, переживания, любовь... — перечисляет автор. — В конце концов, по мере развития сюжета, становится понятно, что что любовь — настоящая — всегда побеждает».
Где почитать
Для Евгения Пащенко «Исповедь ворона Королевской горы» — первый роман большого объёма. Раньше автор работал с рассказами и повестями, а здесь столкнулся с совершенно другой задачей. «Я бросал, выходило что-то другое, потом снова вспоминал... А потом в жизни стали происходить события, которые сподвигли меня на продолжение этой темы. Буквально год назад я начал писать снова и закончил эту историю», — вспоминает он.
Прочитать роман сможет любой желающий: автор планирует бесплатно выложить его в сеть. Есть и бумажная версия: автор напечатал около 100 экземпляров за собственные деньги. Любители бумажных книг смогут найти томик в библиотеках.
Важной частью проекта стали иллюстрации художника-графика Ларисы Левиной. Не исключено, что калининградцы смогут однажды увидеть их на отдельной выставке.
«Мы этом уже говорили, она мне выдала иллюстрации в большом формате. Так что, наверное, когда-нибудь будет выставка», — говорит писатель.
Так что, хотя роман вышел и продолжений не планируется, история ворона с Королевской горы не окончена. И калининградцы наверняка ещё услышат о загадочной птице.
