«Исповедь ворона Королевской горы»: калининградец написал роман о любви и самых страшных годах в истории Кёнигсберга

Калининградский писатель Евгений Пащенко выпустил книгу с романтичным названием «Исповедь ворона Королевской горы». Это история о Кёнигсберге, но вместе с тем — о любви, мудрости и тёмных страницах истории. Подробнее о своём романе автор рассказал «Клопс».

Интеллектуалы птичьего мира

Название не обманывает: на историю читатель будет смотреть глазами ворона, который родился в Кёнигсберге в начале XX века. Во всей книге только этот персонаж говорит от первого лица.

Почему именно ворон? По словам Евгения Пащенко, роль сыграл и мистический ореол, сложившийся вокруг этих птиц, и их выдающийся интеллект.

«Городские ворóны и вóроны — это разные совершенно виды. Вóроны живут на краях города, в лесах, в полях и так далее. Они сторонятся человека... и правильно делают», — замечает писатель.

О поведении воронов Евгений Пащенко знает немало. Идея сделать таинственную птицу героем одного из своих произведений пришла к нему ещё в 2012 году. Именно тогда и появились первые черновики будущего романа.

«Ворон — интеллектуал, — рассказывает автор. — Даже собаки не могут делать то, что делают вороны. Если, например, в прозрачную трубку поместить кусочек мяса, собака будет пытаться кусать или разрывать её лапами. А ворон возьмёт палочку и вытолкает мясо наружу».

В романе его образ фантасмагоричен: он ещё умнее своих реальных собратьев. Эта птица может давать оценки поведению людей, и больше того — историческим событиям. А подумать есть о чём: действие разворачивается в то время, когда Кёнигсберг принадлежал нацистской Германии.