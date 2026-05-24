История, технологии и секреты индустрии: 6 познавательных книг для тех, кто любит видеоигры

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Ежегодно 24 мая в мире отмечают День видеоигр. Это увлечение объединяет миллионы людей, от малышей до чемпионов по киберспорту — но далеко не все понимают, как устроены их любимые игры. «Клопс» выбрал шесть книг, которые помогут разобраться.

1. «Hey! Listen! Путешествие по золотому веку видеоигр»16+ Книга Стива Макнила популярно рассказывает о становлении видеоигровой индустрии. Читатели узнают, как работали аркадные автоматы и первые домашние консоли, почему сформировались жанры и когда видеоигры стали массовым увлечением. Автор описывает «золотой век» индустрии — с 1970-х до конца 1990-х годов. Все важнейшие события, которые определили развитие видеоигр в XX веке, нашли себе место на страницах.

2. «Когда ожил калькулятор»16+ Ратмир Лутфуллин в своей книге рассказывает о видеоиграх с точки зрения культуры, математики и программирования. Особое внимание автор уделяет истории вопроса: от настолок, которые стали прародителями современных видеоигр, до классики вроде «Марио» или «Соника». Параллельно Лутфуллин рассуждает об игроках — и о том, как они повлияли на нынешнюю индустрию развлечений.

3. «Время игр! Отечественная игровая индустрия в лицах и мечтах»16+ Книга журналиста Андрея Подшибякина — это нон-фикшн, основанный на интервью с разработчиками и участниками рынка. Автор показывает — со своей субъективной точки зрения — как формировался отечественный геймдев. В книге описывается, как появились знаменитые российские игры — от ранних проектов вроде Parkan до World of Tanks. Отдельные главы посвящены неудавшимся проектам, которые могли стать хитами, но по разным причинам не стали.

4. «Вселенная инди-игр. От идеи до шедевра»16+ Бунтхави Сувилай полностью посвятил свою книгу независимой игровой индустрии. Он описывает, как формировалось это движение и почему небольшие независимые проекты — от Minecraft до серии Amnesia — стали важной частью массовой культуры. Вместе с автором читатель проходит полный путь создания игры от идеи и до релиза. Рассказ основан на реальных историях разработчиков, поэтому заодно здесь можно узнать больше о том, как появились многие популярные проекты.

5. «Как создаются игры. Основы разработки для начинающих игроделов»16+ Наталья Андрианова и Григорий Радовильский написали руководство для тех, кто хочет заняться разработкой видеоигр. На отечественных и зарубежных примерах авторы объясняют, как устроена индустрия и какие этапы проходит игра до появления на рынке. Читатель узнаёт обо всех стадиях разработки: формировании идеи, проектировании, создании локаций и персонажей, работе над игровыми механиками и продвижении. Кроме того, авторы описывают, чем заняты в индустрии представители разных профессий и кто за что отвечает.

6. «Геймдизайн. Рецепты успеха лучших компьютерных игр»16+ Книга геймдизайнера Тайнана Сильвестра посвящена основам и принципам создания видеоигр. Автор на понятных примерах разбирает игровые механики, которые были популярны в разные эпохи. Читателю показывают всё закулисье: как формируются правила игры, что позволяет вовлечь игрока в процесс и удерживать его внимание и почему определённые игры привлекают так много фанатов. Среди примеров, на которые опирается автор, — Super Mario, Doom, Assassin’s Creed, Braid, World of Warcraft и другие знаменитые проекты.