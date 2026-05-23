Милые звери, забавные громилы и странные британцы: 6 свежих кинокомедий на любой вкус

Лучший способ справиться с усталостью в конце рабочей недели — как следует посмеяться. Любителям кино сбросить стресс поможет хорошая комедия. «Клопс» собрал 6 свежих лент, из которых каждый сможет выбрать что-то по своему вкусу.

1. «Доктор Гаф»12+ 12-летняя Марина (Алиса Руденко) почти не общается со сверстниками, а её единственный друг — собака Тайя. Когда питомец заболевает, девочка сбегает из дома и знакомится с ветеринаром по прозвищу Доктор Гаф (Сергей Гармаш). Он понимает язык животных и помогает Тайе, но вскоре собаку похищают вместе с другими бездомными животными. Марина и Гаф отправляются на поиски. Семейную комедию в духе «Бетховена» и «101 далматинца» снял режиссёр Михаил Расходников. В фильме нашлось место расследованию, фэнтези и шуткам, которые подойдут для любого возраста. А главная тема — ответственность за тех, кого приручили, будет близка и понятна каждому, у кого есть домашние животные.

2. «Команда разрушителей»18+ Сводные братья Джонни (Джейсон Момоа) и Джеймс (Дэйв Батиста) много лет избегали друг друга. Один — импульсивный полицейский, другой — дисциплинированный бывший спецназовец. Они много лет избегали друг друга, но вынуждены объединиться, чтобы найти убийцу отца. Однако сначала героям нужно научиться работать вместе. Комедия Анхеля Мануэля Сото стала первой полнометражкой, где две голливудские звезды — Батиста и Момоа — сыграли вместе. Химию между актёрами многие критики сочли главной причиной посмотреть это кино. Кроме того, фильм понравится поклонникам боевиков 1980–1990-х: авторы сознательно сделали ставку не на сюжет, а на перепалки, грубоватый юмор и зрелищные драки.

3. «Человек, который смеётся»16+ Дмитрий (Евгений Цыганов) — популярный актёр, который играет в боевиках в роли безэмоционального мачо. Однако на съёмках происходит несчастный случай, и после операции у артиста появляется странный побочный эффект: он никак не может перестать смеяться. А отказаться от съёмок уже невозможно. Комедия Владимира Котта — это, в первую очередь, сатира на киноиндустрию. Параллельно авторы высмеивают мужской образ «настоящего героя» и публичность, с которой неизменно сталкиваются популярные люди. Кроме Цыганова, в фильме снялись Анастасия Красовская, Сергей Гармаш и Ирина Пегова.

4. «Плетёный муж»18+ Деревенская рыбачка (Оливия Колман) живёт на отшибе и не дружит с соседями: её считают странной, некрасивой и неподходящей для нормальной жизни. Устав от одиночества, женщина обращается к мастеру-плетельщику и заказывает себе мужа из лозы. Чучело (Александр Скарсгард) неожиданно оживает, и отношениям пары начинают завидовать все жители деревеньки. Фильм Алекса Хьюстона Фишера и Элеанор Уилсон основан на рассказе современной фэнтези-писательницы Урсулы Уиллс-Джонс. Несмотря на сказочную завязку, фильм довольно остросоциальный: он высмеивает стереотипы и лицемерие. Кому-то лента может показаться слишком эксцентричной, но поклонники чёрного юмора и абсурда её оценят.

5. «Мечтать не вредно»16+ Джереми (Рафаэль Кенар) работает в видеопрокате, а Бунa (Жан-Паскаль Зади) убирает помещения в аэропорту. Оба — фанаты баскетбола, но шансов попасть в мир большого спорта у них нет. Однако друзья решают стать спортивными агентами — без денег, связей и хорошего английского — и упорно идут к своей мечте. Добрая и жизнеутверждающая комедия Антони Марсьяно работает прежде всего за счёт химии главных актёров. Это фильм о спорте, но в первую очередь — о дружбе, амбициях и умении мечтать с размахом. Поклонникам классических self-made историй этот фильм точно придётся по вкусу.

6. «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда»18+ Шотландец Кеннет (Питер Муллан) живёт в маленьком городке и одержим памятью о своём предке — сэре Дугласе Уэзерфорде, почти забытом деятеле XVIII века. Когда рядом начинают снимать масштабный фэнтези-сериал, привычная жизнь рушится. Туристы и кинематографисты вытесняют реальную историю, а увлечение Кеннета перерастает в одержимость. «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда» — дебютная полнометражка Шона Роберта Данна. Это чёрная комедия с сатирой на индустрию развлечений, которая превращает историю в туристический аттракцион. Критики особенно хвалят атмосферу провинциальной Шотландии, мрачный юмор и игру Питера Муллана.