«Песни о Любви», джаз, театр и музыка при свечах: 12 мероприятий, которые сделают выходные незабываемыми

Скучно сидеть дома в выходные, особенно когда вокруг столько интересного. В субботу и воскресенье в Калининграде и области пройдут спектакли и музыкальные вечера на любой вкус. «Клопс Афиша» выбрала 11 мероприятий, которые скрасят выходные.

«Фигаро» 23 мая, 18:00; Драмтеатр Спектакль по пьесе Пьера-Огюстена Карона де Бомарше в постановке Егора Равинского. В основе сюжета — классическая комедия о хитроумном слуге Фигаро, который готовится к свадьбе и одновременно пытается противостоять притязаниям графа Альмавивы. Постановка соединяет французскую комедийную традицию с элементами русского психологического театра. Спектакль сопровождает видеопроекция.

«Песни о Любви» 23 мая в 18:00; кафе «Солёная ворона» Формат вечера объединяет музыкальную программу и ужин в камерной обстановке на берегу Балтийского моря. Для гостей выступит Владимир Гудожников — артист Санкт-Петербургской филармонии и солист ансамбля песни и пляски Балтийского флота. Программа — путешествие через разные состояния любви: от первых чувств до расставаний и воспоминаний. После концерта гостей ждёт авторский ужин от шеф-повара Константина Сорокина. В меню входят салат, горячее, десерт и фирменный марципановый кофе.

«От фьордов до Ла-Манша» 23 мая в 18:00; Кафедральный собор Музыкальное путешествие от северной Скандинавии до салонной Европы. Прозвучат произведения Яна Сибелиуса и Юхана Свендсена, а также сочинения Фрица Крейслера, Габриэля Форе, Эдварда Элгара и других композиторов. На сцену выйдут скрипачка Марина Шиганова и органист Дмитрий Максименко.

«День с викингами» и «Ночь огня» 22 и 23 мая в 19:00; «Кауп» Масштабное интерактивное приключение в поселении викингов. Программа включает мастер-класс по кузнечному делу, метание топоров, гадание на рунах, показательные выступления лучников и печать по ткани. За дополнительную плату доступны гончарная мастерская, лучный тир, прогулка на драккаре и другие активности. «Проведите свой выходной день с викингами на свежем воздухе увлекательно, познавательно и вкусно», — говорится в анонсе. Финалом «Ночи огня» станет огненное представление: «большая яркая точка всего пути: когда вы пройдёте испытания и доберётесь до места силы, пламя выйдет на сцену во всей красоте».

«Неоклассика» при сотнях свечей 23 мая в 20:00; «Заря» Камерный концерт с погружением в атмосферу современной неоклассики — с её чистыми эмоциями и минимализмом. «Особое место в программе займёт тонкое сопрано — один голос, который возникает из тишины и растворяется в звучании ансамбля», — обещают организаторы. В программе — произведения современных композиторов: Макса Рихтера, Инона Цура и Людовико Эйнауди, а также других авторов. Перед началом концерта, с 19:00, гостей встретит музыкальный DJ-сет, будут работать бар и фотозона.

«Мишель Легран» 24 мая в 15:00; Калининградский областной историко-художественный музей В концерте знаменитые произведения Мишеля Леграна из фильмов «Шербурские зонтики», «Девушки из Рошфора» и других картин, благодаря которым он стал одним из символов кинематографического джаза. Выступает джазовый квинтет «Акцент» под управлением лауреата международных фестивалей Станислава Матковского.

«Джаз-клуб NZ при свечах. Провожаем весну» 24 мая в 17:00; Театр Николая Захарова Живой джазовый концерт при свечах. Перед гостями выступит Илья Пищенко со своим музыкальным коллективом. Организаторы обещают программу, наполненную романтикой, красотой и инструментальными импровизациями. «Провожаем весну, встречаем время любви, тепла и танцев под открытым небом!» — говорится в анонсе. Второй и третий ряды расположены на возвышении, что обеспечивает хорошую видимость из любой точки зала.

«Женитьба» 24 мая в 17:00; Просветительский театр «Слово» Спектакль по пьесе Николая Гоголя. Режиссёр Николай Перлухин по-своему раскрывает классический текст. В центре постановки по-прежнему гоголевская история, однако акцент смещён в сторону философии. Зрителю предлагают поразмыслить, что скрыто за шутками и забавными бытовыми сценками, и сделать вместе с героями выбор: прыжок в веру или прыжок в окошко?

«Гармония двух сердец: орган и виолончель» 24 мая в 18:00; Филармония Вечер построен вокруг диалога двух инструментов — органа и виолончели. Их музыка сформирует единое пространство, в котором переплетаются лирика и философская глубина. В программе выступят лауреаты международных конкурсов — органистка Анна Юсупова и виолончелистка Анна Иванова. Прозвучат произведения Сезара Франка, Ференца Листа, Сергея Рахманинова, Камиля Сен-Санса, Петра Чайковского и Макса Регера.

«Макбет. Трагедия» 24 мая в 18:00; Драмтеатр Cпектакль по пьесе Уильяма Шекспира в постановке Владислава Тутака. История о власти, зле и выборе разворачивается в «пустом мире», где не осталось добра. «Надчеловеческие силы устремили свой взор на Шотландское королевство, где вот-вот развернётся хрестоматийная трагедия, до сих пор поражающая своей беспросветностью, безнадёжностью и иррациональной, неистовой жестокостью», — говорится в описании спектакля.

«Жил-был художник один» 24 мая в 19:00; Камерный театр «Третий этаж» Авторский спектакль Евгения Мышкина, посвящённый грузинскому художнику Нико Пиросмани — мастеру наивного искусства, к кому признание пришло уже после смерти. Постановка выстроена как притча о пути и хрупкости жизни. Авторы используют историю Пиросмани, чтобы обсудить трудности, через которые проходит каждый творец.