«Песни о Любви», джаз, театр и музыка при свечах: 12 мероприятий, которые сделают выходные незабываемыми

Скучно сидеть дома в выходные, особенно когда вокруг столько интересного. В субботу и воскресенье в Калининграде и области пройдут спектакли и музыкальные вечера на любой вкус. «Клопс Афиша» выбрала 11 мероприятий, которые скрасят выходные.

«Фигаро»

23 мая, 18:00; Драмтеатр 

Спектакль по пьесе Пьера-Огюстена Карона де Бомарше в постановке Егора Равинского. В основе сюжета — классическая комедия о хитроумном слуге Фигаро, который готовится к свадьбе и одновременно пытается противостоять притязаниям графа Альмавивы.

Постановка соединяет французскую комедийную традицию с элементами русского психологического театра. Спектакль сопровождает видеопроекция. 

«Песни о Любви»

23 мая в 18:00; кафе «Солёная ворона» 

Формат вечера объединяет музыкальную программу и ужин в камерной обстановке на берегу Балтийского моря. 

Для гостей выступит Владимир Гудожников — артист Санкт-Петербургской филармонии и солист ансамбля песни и пляски Балтийского флота. Программа — путешествие через разные состояния любви: от первых чувств до расставаний и воспоминаний.

После концерта гостей ждёт авторский ужин от шеф-повара Константина Сорокина. В меню входят салат, горячее, десерт и фирменный марципановый кофе. 

«От фьордов до Ла-Манша»

23 мая в 18:00; Кафедральный собор

Музыкальное путешествие от северной Скандинавии до салонной Европы. 

Прозвучат произведения Яна Сибелиуса и Юхана Свендсена, а также сочинения Фрица Крейслера, Габриэля Форе, Эдварда Элгара и других композиторов. На сцену выйдут скрипачка Марина Шиганова и органист Дмитрий Максименко.

«День с викингами» и «Ночь огня»

22 и 23 мая в 19:00; «Кауп»

Масштабное интерактивное приключение в поселении викингов. Программа включает мастер-класс по кузнечному делу, метание топоров, гадание на рунах, показательные выступления лучников и печать по ткани. За дополнительную плату доступны гончарная мастерская, лучный тир, прогулка на драккаре и другие активности.

«Проведите свой выходной день с викингами на свежем воздухе увлекательно, познавательно и вкусно», — говорится в анонсе. 

Финалом «Ночи огня» станет огненное представление: «большая яркая точка всего пути: когда вы пройдёте испытания и доберётесь до места силы, пламя выйдет на сцену во всей красоте». 

«Неоклассика» при сотнях свечей

23 мая в 20:00; «Заря»

Камерный концерт с погружением в атмосферу современной неоклассики — с её чистыми эмоциями и минимализмом. «Особое место в программе займёт тонкое сопрано — один голос, который возникает из тишины и растворяется в звучании ансамбля», — обещают организаторы. 

В программе — произведения современных композиторов: Макса Рихтера, Инона Цура и Людовико Эйнауди, а также других авторов. 

Перед началом концерта, с 19:00, гостей встретит музыкальный DJ-сет, будут работать бар и фотозона. 

«Мишель Легран»

24 мая в 15:00; Калининградский областной историко-художественный музей

В концерте знаменитые произведения Мишеля Леграна из фильмов «Шербурские зонтики», «Девушки из Рошфора» и других картин, благодаря которым он стал одним из символов кинематографического джаза. 

Выступает джазовый квинтет «Акцент» под управлением лауреата международных фестивалей Станислава Матковского.

«Джаз-клуб NZ при свечах. Провожаем весну»

24 мая в 17:00; Театр Николая Захарова 

Живой джазовый концерт при свечах. Перед гостями выступит Илья Пищенко со своим музыкальным коллективом.

Организаторы обещают программу, наполненную романтикой, красотой и инструментальными импровизациями. «Провожаем весну, встречаем время любви, тепла и танцев под открытым небом!» — говорится в анонсе.

Второй и третий ряды расположены на возвышении, что обеспечивает хорошую видимость из любой точки зала.

«Женитьба»

24 мая в 17:00; Просветительский театр «Слово» 

Спектакль по пьесе Николая Гоголя. Режиссёр Николай Перлухин по-своему раскрывает классический текст. 

В центре постановки по-прежнему гоголевская история, однако акцент смещён в сторону философии. Зрителю предлагают поразмыслить, что скрыто за шутками и забавными бытовыми сценками, и сделать вместе с героями выбор: прыжок в веру или прыжок в окошко?

«Гармония двух сердец: орган и виолончель»

24 мая в 18:00; Филармония 

Вечер построен вокруг диалога двух инструментов — органа и виолончели. Их музыка сформирует единое пространство, в котором переплетаются лирика и философская глубина.

В программе выступят лауреаты международных конкурсов — органистка Анна Юсупова и виолончелистка Анна Иванова. Прозвучат произведения Сезара Франка, Ференца Листа, Сергея Рахманинова, Камиля Сен-Санса, Петра Чайковского и Макса Регера. 

«Макбет. Трагедия»

24 мая в 18:00; Драмтеатр

Cпектакль по пьесе Уильяма Шекспира в постановке Владислава Тутака. История о власти, зле и выборе разворачивается в «пустом мире», где не осталось добра. 

«Надчеловеческие силы устремили свой взор на Шотландское королевство, где вот-вот развернётся хрестоматийная трагедия, до сих пор поражающая своей беспросветностью, безнадёжностью и иррациональной, неистовой жестокостью», — говорится в описании спектакля.

«Жил-был художник один»

24 мая в 19:00; Камерный театр «Третий этаж»

Авторский спектакль Евгения Мышкина, посвящённый грузинскому художнику Нико Пиросмани — мастеру наивного искусства, к кому признание пришло уже после смерти.

Постановка выстроена как притча о пути и хрупкости жизни. Авторы используют историю Пиросмани, чтобы обсудить трудности, через которые проходит каждый творец.

