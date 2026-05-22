Вечер музыкальной психотерапии: Лолита выступит в Светлогорске со своими самыми знаменитыми хитами

В среду, 19 августа, в «Янтарь-холле» выступит Лолита. Поклонников певицы ждёт почти двухчасовое шоу с лучшими её хитами. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Концерты Лолиты — это каждый раз откровенные беседы со зрителем, где ирония и исповедь постоянно сменяют друг друга. Зрителей будут активно вовлекать в происходящее — многие хиты Лолиты традиционно исполняются всем залом.

Со сцены прозвучат композиции, давно ставшие визитной карточкой артистки: «Ориентация», «Пошлю его на», «Шампанское», «Шпилька-каблучок» и «Титаник». Отдельное место в концерте займут более личные и драматичные номера, среди которых песни «Папа» и «Раневская».

Начало концерта — в 19:00. Билеты без наценки приобретайте на «Клопс Афише».