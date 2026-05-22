«Ты грустишь», «Часики» и новые хиты: сольный концерт Валерии в Светлогорске перенесли на другую дату

Концерт Валерии, который должен был пройти 29 мая в «Янтарь-холле», перенесли на 1 июля. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

За годы голос Валерии стал одним из самых узнаваемых в отечественной поп-музыке. В Светлогорске Народная артистка России представит сольную программу, в которую войдут песни разных лет: «Часики», «Нежность моя», «Ты грустишь», «Маленький самолёт», «Таю», «Была любовь» и «Исцелю».

Валерия была лауреатом премий «Золотой граммофон», «Песня года», «Муз-ТВ» и MTV Russia Music Awards, а также выступала на международных площадках: Royal Albert Hall и Apollo Theatre. Она сотрудничала с Робин Гиббом из группы Bee Gees, гастролировала с Simply Red и исполняла дуэты с Патрисией Каас. Валерия стала первой российской артисткой, появившейся на обложке журнала Billboard.

Начало концерта — в 19:00.