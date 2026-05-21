Старинные костюмы, ярмарка и поединки на огненных мечах: гурьевский замок Нойхаузен приглашает на «Турнир Анны Марии»

В 15 минутах от Калининграда, в гурьевском замке Нойхаузен, состоится «Турнир Анны Марии». Рыцари будут сражаться на огненных мечах — по-настоящему, без театральных эффектов. Чем ещё порадует программа, «Клопс Афише» рассказали организаторы.

Программа включает обзорную экскурсию по замку Нойхаузен, а также более активные развлечения — строевую подготовку, детские бои на безопасных мечах и средневековые танцы.

На территории также будут работать фотозоны с историческими костюмами: всем желающим предложат сделать снимки на фоне крепостных стен.

Подкрепиться можно будет в средневековом кафе, которое расположено на территории замка. А на ярмарке ремёсел кузнецы, кожевники и гончары предложат свои лучшие товары.