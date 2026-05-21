Старинные костюмы, ярмарка и поединки на огненных мечах: гурьевский замок Нойхаузен приглашает на «Турнир Анны Марии»

Фото предоставлено организаторами

В 15 минутах от Калининграда, в гурьевском замке Нойхаузен, состоится «Турнир Анны Марии». Рыцари будут сражаться на огненных мечах — по-настоящему, без театральных эффектов. Чем ещё порадует программа, «Клопс Афише» рассказали организаторы.

Программа включает обзорную экскурсию по замку Нойхаузен, а также более активные развлечения — строевую подготовку, детские бои на безопасных мечах и средневековые танцы. 

На территории также будут работать фотозоны с историческими костюмами: всем желающим предложат сделать снимки на фоне крепостных стен. 

Подкрепиться можно будет в средневековом кафе, которое расположено на территории замка. А на ярмарке ремёсел кузнецы, кожевники и гончары предложат свои лучшие товары.

Кульминацией вечера станет бой под открытым небом. Рыцари в настоящих средневековых доспехах сразятся на турнире во внутреннем дворе. 

Фото предоставлены организаторами

Входной билет для взрослого стоит 1 500 рублей, детский — 1 100 рублей. Семейный в формате 2+1 обойдётся в 3 000 рублей, а 2+2 — в 3 500 рублей. 

Ворота замка откроются в 20:00, начало — в 21:00. Финальное огненное шоу ожидается около 22:30. 

Для гостей организован трансфер из Калининграда, Зеленоградска и Гурьевска. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

