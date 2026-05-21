Детектив про советских шпионов, который снимали в Калининградской области, стал лучшим мини-сериалом года

Сериал «Дорогой Вилли»18+, съёмки которого проходили в Калининградской области, выиграл премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Шоу отметили сразу в двух номинациях. Репортаж с церемонии показали на телеканале «РЕН-ТВ».

Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве вручили уже в 13-й раз. За награды боролись более 40 проектов.

Как лучший мини-сериал «Дорогой Вилли» обошёл двух конкурентов: «На сопках Маньчжурии»18+ режиссёра Дениса Нейманда и «Топор 1945. Июль»18+ Вадима Островского.

В номинации «Лучший документальный сериал» конкуренцию проекту также составили два шоу. Первое — «В поисках Андрея Рублёва»6+ Орхана Абулова, второе — «Черкизон. Ад и рай России»18+ Вадима Ватагина.

В основе сюжета «Дорогого Вилли» лежит история тайной операции времён Леонида Брежнева. Та была связана с передачей политического послания канцлеру ФРГ Вилли Брандту. Сценарий создали на основе документальных материалов, которые в течение нескольких лет собирал Игорь Прокопенко.

Режиссёром проекта выступил Владимир Щегольков, а в актёрский состав вошли Сергей Маковецкий, Сергей Марин и Алексей Розин.