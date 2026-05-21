Павел Милюков и Государственный академический камерный оркестр России на фестивале «Русская музыка на Балтике»

Фото: Калининградская областная филармония им. Е. Ф. Светланова

Павел Милюков и Государственный академический камерный оркестр России выступят на фестивале «Русская музыка на Балтике». Подробности о программе «Клопс» рассказали в областной филармонии имени Е.Ф. Светланова. Павел Милюков и Государственный академический камерный оркестр России На сцену выйдет Государственный академический камерный оркестр России. Художественный руководитель и главный дирижёр — Филипп Чижевский. Солист — заслуженный артист России, лауреат XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, международных конкурсов имени Н. Паганини, имени Д. Ойстраха Павел Милюков. В программе: Иоганн Себастьян Бах — Бранденбургский концерт №3, соль мажор BWV 1048, Иоганн Себастьян Бах — концерт для скрипки, струнных и бассо континуо № 1 ре минор, BWV 1052R. Людвиг ван Бетховен — соната для скрипки и фортепиано № 9 ля мажор «Крейцерова» соч. 47 (переложение для скрипки со струнным оркестром Ричарда Тоньетти).

Нюансы, интрига, и уникальность концерта Подробности расскажет музыковед Владимир Янке непосредственно на концерте. Камерному оркестру России — 70 лет Это первый камерный коллектив в Советском Союзе. Дебют — более чем скромный — Малый зал консерватории. Ныне — самые престижные залы России, Европы, мира. Павел Милюков — культовая фигура для калининградских ценителей музыки Единственный скрипач России, которому за последние 15 лет удалось поиграть на пяти инструментах работы Страдивари и на одной скрипке Джузеппе Гварнери дель Джезу.

Баховские концерты Иоганн Себастьян Бах — Бранденбургский концерт №3, соль мажор BWV 1048. Рукопись концерта была утеряна почти на 100 лет. Сам концерт не исполнялся почти 200 лет. Концерт для скрипки, струнных и бассо континуо № 1 ре минор, BWV 1052R. Рукопись была утеряна. Концерт реставрирован с нот клавирного концерта № 1 Баха. Не исключено, что на концерте слушателям предстоит встреча с «романтическим Бахом», что само по себе – явление незаурядное. «Крейцерова соната» Людвиг ван Бетховен — соната для скрипки и фортепиано № 9 ля мажор «Крейцерова» соч. 47. Рудольф Крейцер никогда данную сонату не играл – что не так с посвящением? Переложение исполняется в России впервые. Калининградская премьера — третья, сразу же после Москвы и Санкт-Петербурга. И по жанру это уже фактически не соната, а концерт для скрипки и оркестра. Концерт проходит без дирижёра.