Открытие парка, духовная музыка и книжный фестиваль: куда сходить в выходные, чтобы кошелёк не опустел

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Выходные в Калининградской области обещают быть разнообразными, как никогда. В афише на выходные — пляжная вечеринка, концерт духовной музыки, презентация и книжный фестиваль. «Клопс» рассказывает о мероприятиях со свободным входом.

Открытие выставки «Парк деревянных скульптур»0+ Когда: пятница, 22 мая, 16:00 Где: музей «Фридландские ворота» (Дзержинского, 30) Музей вместе с калининградским скульптором Игорем Рыком открывает уникальную выставку под открытым небом. Мастер более 20 лет работает с дубовым массивом, все его работы созданы непосредственно в регионе и связаны с местной природой. На выставке будут представлены персонажи русских народных сказок и былин — от весёлого Колобка до могучих богатырей. В программе также: концерт творческих коллективов и ансамблей, ознакомительная экскурсия по выставке, работа площадок, посвященных людям разных культур, которые живут в Калининградской области. Вход свободный.

Студенческие работы в филиале РГИСИ16+ Когда: пятница, 22 мая, 17:30 Где: филиал РГИСИ в Калининграде (уточните адрес) Приглашённые студенты РГИСИ из Санкт-Петербурга представят три работы. «Маяковский. Рифмы» Синтез танца и поэзии, посвящённый жизни и творчеству знаменитого поэта. Студенческая работа режиссёрского курса профессора Николая Наумова. Мастер-класс «Работа с театральной маской» Занятие о том, как маска и образы, созданные с её помощью, расширяют границы современного театра кукол. «Борхес. Лаборатория» Эскиз будущего спектакля, где маска становится главным выразительным средством. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Презентация книги «Невидимый ковчег»16+ Когда: пятница, 22 мая, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Режиссёр, актёр, художественный руководитель театра «Третий этаж» Евгений Мышкин выпустил новый поэтический сборник. На презентации он расскажет о творческом процессе: чем вдохновлены стихи и что скрывается за символом ковчега. Запланированы и публичные чтения. Стихи будут декламировать читатели и друзья поэта, а также воспитанники театра «Третий этаж». Вход свободный.

Пляжная вечеринка в Пионерском18+ Когда: суббота, 23 мая, 18:00 Где: пляж в порту (Пионерский) Любители музыки откроют летний сезон и зажгут на легендарном пляже в порту. Хедлайнер вечера — мастер плавных переходов и басов HAVE HALL. Бар работает до полуночи. С собой рекомендуется взять пледы на случай вечерней прохлады. Вход свободный.

Музыкально-поэтическая композиция «Холодная весна»16+ Когда: воскресенье, 24 мая, 16:00 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) В программе — поэзия и музыка, исполненная на акустической гитаре. За стихи будет отвечать театровед и поэт Евгения Чугреева, за аккомпанемент — Илья Чугреев. Эпиграф вечера: «Может быть, я не замечаю ничего, кроме ласковых глаз…». Вход свободный.

Престольный праздник храма Кирилла и Мефодия0+ Когда: воскресенье, 24 мая Где: храм святых Кирилла и Мефодия (проспект Мира, 132б) Престольный праздник в храме будет сопровождаться ярмаркой и музыкальной программой. Что запланировано: 10:00 — Божественная литургия, 11:30 — благотворительная ярмарка «Белый цветок», 12:30 — концерт авторской песни Максима Коробова «Апрель навсегда!». Вход свободный.

Областной смотр-конкурс «Музыка души»6+ Когда: воскресенье, 24 мая, 12:00 Где: органный зал «Макаров» (Светлогорск, Курортная, 3) Ежегодное событие, собирающее самых талантливых артистов и ценителей прекрасного. В конкурсе примут участие солисты, ансамбли и хоры с классическими вокальными произведениями российских и зарубежных композиторов — от музыки XIX века до современных сочинений. Особое место в программе займёт духовная музыка в исполнении а капелла. А раскрыть глубины каждого номера поможет превосходная акустика зала. Вход свободный.

Встреча с художником и сценаристом Евгением Яковлевым12+ Когда: воскресенье, 24 мая, 14:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) В библиотеке пройдёт встреча с автором комиксов, иллюстратором и сценаристом Евгением Яковлевым. Художником расскажет о написании сценариев, создании иллюстраций и комиксов, а также о поиске издателей, в том числе за рубежом. Вход свободный. Работы Евгения Яковлева публиковались в России, Казахстане, США, Швеции, Аргентине, Германии и других странах. Автор сотрудничал с издательствами Boom! Studios!, BUBBLE, Bubble Vision, «Комфедерация», AltGraf, «Комильфо», «Альпака» и другими.