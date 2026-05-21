Эльфы и драконы в атмосфере Средневековья: рок-группа «Эпидемия» выступит на «Каупе» с уникальным огненным шоу

В пятницу, 17 июля, в поселении викингов «Кауп» выступит группа «Эпидемия». Артисты привезут в Калининградскую область постановку «Огненная рукопись», подготовленную вместе с ключевыми вокалистами рок-опер. Об этом «Клопс» сообщили организаторы.

Организаторы обещают масштабное шоу по мотивам Эльфийского мира. «У вас появится шанс встретиться с настоящими эльфами, гномами, великанами и даже драконами в уникальной атмосфере средневековья», — говорится в анонсе.

Главной частью вечера станет концерт с песнями из рок-опер «Эпидемии». Впервые такая программа будет сопровождаться большим пиротехническим шоу. Для каждой песни подготовят уникальный номер, повторить который на другой площадке невозможно.

На отдельной сцене выступит группа «Дом Ветров».

Начало в 20:00.